Governo - centrodestra già spaccato Salvini apre a M5S - no di Berlusconi : ROMA Berlusconi e Salvini non consumano ancora la rottura ma al momento viaggiano su due strade diverse. Entrambi affermano che si troverà l'accordo prima nel centrodestra, ribadiscono...

Nuovo Governo - il centrodestra si sdoppia : Salvini apre ai grillni, Berlusconi al Pd. Strategie opposte, ma siamo ancora alla pre-tattica. Sarà una crisi lunga Salvini: "governo? No pregiudizi su Di Maio". Ma Berlusconi lo gela Nuovo governo, ...

Lorenzo Guerini al Tg3 : "Un Governo di centrodestra con l'appoggio del Pd è fantapolitica" : "Il compito di governare spetta a chi ha vinto le elezioni, noi siamo disponibili a confrontarci su presidenze delle Camere se saranno individuate figure di garanzia. Quanto all'apertura di Silvio Berlusconi a un governo del centrodestra con un appoggio del Pd sui singoli provvedimenti, è fantapolitica. La nostra posizione è chiara ed è emersa nella Direzione del partito, siamo all'opposizione. La campagna elettorale ...

Centrodestra - Tajani : “Mai un Governo Lega-M5s - si violerebbero i patti” : Centrodestra, Tajani: “Mai un governo Lega-M5s, si violerebbero i patti” “E’ un’ipotesi che non esiste perché moltissimi deputati del Carroccio sono stati eletti anche con i voti delle altre forze della coalizione” Continua a leggere L'articolo Centrodestra, Tajani: “Mai un governo Lega-M5s, si violerebbero i patti” proviene da NewsGo.

Centrodestra - mandato a Salvini per trattare su Camere-Governo : Roma, 14 mar. , askanews, Stessa sede di molti vertici, Palazzo Grazioli, residenza romana del Cavaliere, ma carte in tavola completamente diverse per il primo summit del Centrodestra post-elezioni. ...

Elezioni 2018 - Salvini tratterà con gli altri partiti per le presidenze delle Camere. Ma nel centrodestra divergenze sul Governo : Per la prima volta da quando Silvio Berlusconi è in campo, non sarà lui a dare le carte durante i colloqui post-voto con le altre forze politiche e il centrodestra avrà una posizione assai collegiale anche nelle consultazioni con il presidente della Repubblica. Il ruolo di mediatore sulle presidenze di Camera e Senato verrà ricoperto infatti da Matteo Salvini, che incontrerà il Movimento Cinque Stelle per cercare una soluzione. Lo hanno deciso ...

Berlusconi : “Il Pd sostenga il Governo di centrodestra” : Berlusconi: “Il Pd sostenga il governo di centrodestra” Il leader di Forza Italia: “Nuove elezioni metterebbero a rischio al democrazia”. E su Salvini: “Mi fido di lui, non collaborerà mai col M5s” Continua a leggere L'articolo Berlusconi: “Il Pd sostenga il governo di centrodestra” proviene da NewsGo.

"Non riporterò il Pd al Governo" Schiaffo di Salvini a Berlusconi Il Centrodestra sempre più diviso : Schiaffo di Matteo Salvini a Silvio Berlusconi e a Forza Italia. "Gli italiani non ci hanno votato per riportare Renzi al governo, e neanche Gentiloni". Così il leader della Lega ha risposto a chi gli chiedeva... Segui su affaritaliani.it

Nuovo Governo - Brunetta : “Dev’essere di centrodestra - il Pd ci appoggi” : Le offerte di collaborazione al Pd non arrivano solo dai Cinquestelle. Ma tornano, ancora, anche dal centrodestra. E’ ancora una volta Renato Brunetta a farsi portavoce “esplicito”, dopo che nei giorni scorsi Matteo Salvini aveva usato parole più diplomatiche. Brunetta si augura che nel Pd “prendano la decisione migliore per il bene del Paese, ovvero appoggiare un governo di centrodestra. Io sono abituato a vedere se ...

Renato Brunetta : 'Governo di centrodestra con l'appoggio di Matteo Renzi' : 'Le elezioni le ha vinte il centrodestra unito , abbiamo oltre 270 deputati, e circa 140 senatori. Non abbiamo la maggioranza assoluta, ma il M5S è molto più lontano. Spetta a noi il diritto dovere di ...

Berlusconi : 'Il Pd sostenga il Governo di centrodestra - mai un partito unico la con Lega' : "Il centrodestra ha il diritto e il dovere di guidare il prossimo governo e nessuno, fra chi ha ottenuto un consenso importante alle elezioni, può pensare di non farsi carico del governo". Lo ha detto ...

