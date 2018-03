Governo | Bonafede M5s | “Confronto sui temi? Reddito cittadinanza e Di Maio premier sono

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 marzo 2018) Intesa per uncon la Lega di Matteo Salvini? “In questo momento stiamo dialogando con tutte le forze politiche e Luigi Diin piena trasparenza comunicato che c’è stato un primo contatto con Salvini. Non si sta parlando di, ma solo delle presidenze delle Camere”.Così Alfonso, frena sulla possibilità di un’intesa tra Movimento 5 stelle e Lega. “Non dobbiamo pensare in questa fase all’estrema ratio del ritorno al voto, ora dobbiamo pensare a dare unal Paese”. Ma come dopo il no del Pd? Per Salvini ogni tipo di dialogo parte da fatto che “la flat tax è irrinunciabile”, come affermato ieri in nella sede della stampa estera. Al leader della Lega replica: “Non si può dire ‘ci state o no’, noi con la Lega e con tutti gli altri partiti ci sarà un confronto sui”, ma ...