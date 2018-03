Gossip Uomini e donne : Ludovica Valli contro Mattia Briga? La precisazione : La vita privata di Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e donne, è recentemente tornata al centro del Gossip per una frequentazione con un personaggio molto amato: Mattia Briga. La giovane, dopo essere stata paparazzata in compagnia del rapper di Amici, ha fatto sapere ad un noto magazine che tra loro è già finita; dopo aver spiegato i motivi che l'hanno spinta ad allontanarsi dal romano, la sorella di Beatrice ci ha tenuto a fare delle ...

Jeremias Rodriguez - trono di Uomini e Donne e altri Gossip : l’argentino sbotta : Uomini e Donne, Jeremias Rodriguez: niente più trono? L’argentino risponde ai gossip Jeremias Rodriguez sembra essere stufo di tutte le chiacchiere che ultimamente stanno circolando sul suo conto. Il simpatico argentino siederà o meno sul trono di Uomini e Donne?! Gli ultimi gossip sembrano scartare tale ipotesi. In ogni caso, nel corso delle ultime ore, […] L'articolo Jeremias Rodriguez, trono di Uomini e Donne e altri gossip: ...

Uomini e Donne Gossip - Andrea Cerioli insieme a Ilenia Pastorelli? La foto : gossip Uomini e Donne, Andrea Cerioli fidanzato con l’attrice Ilenia Pastorelli? La prova L’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Cerioli torna a far parlare di sé, anche se involontariamente. I fan del bellissimo bolognese si sono resi conto di un particolare scatto apparso sui social network, più precisamente sul profilo Instagram di una nota […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Andrea Cerioli insieme a Ilenia Pastorelli? La ...

Gossip : Francesco Monte tra Paola e il ritorno a Uomini e donne Video : Nonostante abbia abbandonato l'Isola dei famosi più di un mese fa, #Francesco Monte continua ad essere uno dei personaggi più chiacchierati dal #Gossip nostrano; le apparizioni pubbliche del bel pugliese si contano sulle dita di una mano, ma sia i siti che i giornali non smettono di occuparsi della sua vita, sopratutto quella privata. Grazie ai social network, dunque, abbiamo scoperto che l'ex tronista ha riabbracciato Paola Di Benedetto, ma ...

Uomini e Donne Gossip - standing ovation per Lorenzo : caos in studio : gossip Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi star del Trono Classico: applausi e standing ovation Lorenzo Riccardi è il protagonista indiscusso di questa stagione del Trono Classico di Uomini e Donne. Il corteggiatore continua a far parlare di sé, finendo sempre al centro dell’attenzione. Sono molti quelli che lo criticato, ma tanti altri lo apprezzano. Il […] L'articolo Uomini e Donne gossip, standing ovation per Lorenzo: caos in studio ...

Gossip Uomini e donne : due tronisti vicini alla scelta? Gli indizi Video : Il Trono Classico di Uomini e donne [Video] sembrerebbe essere arrivato ad un punto cruciale: stando agli indizi che alcuni fan del programma hanno raccolto sul web in questi giorni, almeno due dei quattro tronisti attualmente 'in carica' sarebbero vicini a scegliere. I protagonisti dei 'giovani' che a breve potrebbero lasciare la trasmissione sono: #sara affi fella la madre avrebbe svelato involontariamente la preferenza della napoletana tra ...

Gossip Uomini e donne : due tronisti vicini alla scelta? Gli indizi : Il Trono Classico di Uomini e donne sembrerebbe essere arrivato ad un punto cruciale: stando agli indizi che alcuni fan del programma hanno raccolto sul web in questi giorni, almeno due dei quattro tronisti attualmente 'in carica' sarebbero vicini a scegliere. I protagonisti dei 'giovani' che a breve potrebbero lasciare la trasmissione sono: Sara Affi Fella (la madre avrebbe svelato involontariamente la preferenza della napoletana tra Lorenzo e ...

Uomini e Donne Gossip - Sara sa già chi scegliere? Strani like : gossip Uomini e Donne: Sara Affi Fella e Lorenzo Riccardi sempre più vicini e complici Il trono di Sara non sta riscuotendo grandissimi consensi da parte del pubblico di Uomini e Donne. La giovanissima tronista ha infatti diviso il pubblico. Da una parte c’è chi approva il suo atteggiamento e dall’altra c’è chi non riesce […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Sara sa già chi scegliere? Strani like proviene da gossip e Tv.

Uomini e Donne/ Tina Cipollari "soffia" un altro cavaliere a Gemma Galgani? Spunta il Gossip! (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Tina Cipollari tronista: anche Armando pronto a corteggiarla? Nuovo brutto colpo in arrivo per Gemma Galgani (Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Gossip Uomini e donne : Maria De Filippi criticata dal pubblico - scopriamo perché Video : #Maria De Filippi presa di mira dal suo amatissimo pubblico: questo è quello che sta accadendo in queste settimane sui social network, una vera e propria 'sommossa' da parte dei fan di #Uomini e donne per una scelta alquanto discutibile della conduttrice. Come raccontano tutti i siti di #Gossip in queste ore, dunque, la moglie di Maurizio Costanzo [Video]sarebbe l'artefice di un siparietto che da qualche settimana va in onda nel Trono Over; il ...

Uomini e Donne Gossip - pioggia di critiche per Sonia Lorenzini : Alessandro D’Amico la difende : Uomini e Donne gossip, Sonia Lorenzini fortemente criticata sui social: Alessandro D’amico prende le sue difese critiche e commenti negativi ieri sono stati indirizzati a Sonia Lorenzini. Il motivo? Una foto pubblicata dall’ex tronista di Uomini e Donne il giorno della festa della donna. Quello che non hanno molto gradito alcuni suoi followers, nello specifico, […] L'articolo Uomini e Donne gossip, pioggia di critiche per Sonia ...

Gossip Uomini e donne : Maria De Filippi criticata dal pubblico - scopriamo perché : Maria De Filippi presa di mira dal suo amatissimo pubblico: questo è quello che sta accadendo in queste settimane sui social network, una vera e propria 'sommossa' da parte dei fan di Uomini e donne per una scelta alquanto discutibile della conduttrice. Come raccontano tutti i siti di Gossip in queste ore, dunque, la moglie di Maurizio Costanzo sarebbe l'artefice di un siparietto che da qualche settimana va in onda nel Trono Over; il signor ...

Uomini e Donne Gossip : la verità dietro al bacio tra Federica Benincà e Vittorio Sgarbi : Uomini e Donne gossip, scatta il bacio tra Vittorio Sgarbi e Federica Benincà: l’ex corteggiatrice di Marco Cartasegna dice la verità Poche ore fa sul sito di Isa e Chia è stata riportata una notizia presa dal nuovo magazine di Uomini e Donne. L’articolo in questione aveva come protagonisti Federica Benincà, ex corteggiatrice di Marco […] L'articolo Uomini e Donne gossip: la verità dietro al bacio tra Federica Benincà e ...

Uomini e Donne Gossip : Alex Migliorini rifatto? L’ex tronista dice la verità : Uomini e Donne gossip: Alex Migliorini rifatto? L’ex tronista rompe il silenzio e dice la verità Alex Migliorini si è rifatto? L’ex tronista del Trono Gay qualche minuto fa ha risposto a chi, sui social, lo avrebbe accusato di essere ricorso segretamente alla chirurgia estetica. Ad insospettire gli utenti, di fatto, sarebbero state le labbra di […] L'articolo Uomini e Donne gossip: Alex Migliorini rifatto? L’ex tronista ...