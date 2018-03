Gol Calhanoglu | che missile | Milan in vantaggio poi rigore assurdo per l’Arsenal VIDEO

Milan - Gattuso : "Bravi a non subire Gol . Calhanoglu? È triste - vuole segnare..." : ... aspetto non secondario in vista del ritorno dell'Olimpico: "Siamo stati bravi a prendere gol, sappiamo che per chi lo fa fuori casa vale doppio - spiega Gattuso a Rai Sport nel post partita -. ...

Milan-Lazio - Gol di Cutrone ma cos’ha fatto Calhanoglu? [VIDEO] : Milan-Lazio, gol di Cutrone che ha aperto la gara del Meazza, un 1-0 importantissimo per il morale dei calciatori di Gattuso che spesso hanno difettato sotto questo aspetto. Cutrone come detto ha messo in rete un pallone importantissimo, su sviluppi di un calcio di punizione. Ottima la zuccata di testa del giovanissimo attaccante del Milan, ma non si può non sottolineare la palla spettacolare calciata da Calhanoglu su punizione. Una bomba, ...