Goggia | dall' oro alla coppa «Detto e fatto È apoteosi»

La Goggia difende la coppa di discesa dall'assalto della Vonn : Åre Hirscher e Shiffrin? No, stamattina nessuno penserà a Marcel o a Mikaela, da giorni sicuri di poter risollevare al cielo, lui per la settima volta consecutiva, lei per la seconda, la grande sfera ...

Sono le Olimpiadi delle donne! Goggia - Fontana e Moioli - gli ori arrivano solo dalle guerriere d’Italia! : Sono le Olimpiadi delle donne, Sono le guerriere dell’Italia, Sono le Leonesse azzurre, Sono le nostre eroine, indomite Campionesse che stanno incantando alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il nostro medagliere luccica proprio grazie a loro, il gentil sesso ci sta trascinando sulla neve e sul ghiaccio della Corea del Sud, conquista medaglie a raffica, esalta lo sport italiano e ci fa sognare catapultandoci nella top ten del ...

Sofia Goggia come Federica Pellegrini a Pechino 2008 : dalla grande amarezza al trionfo totale : Sci alpino e nuoto sono sport agli antipodi, eppure esistono tante analogie tra la storia di Sofia Goggia e quella di Federica Pellegrini alle Olimpiadi di Pechino 2008. In Cina la fuoriclasse di Spinea dovette reagire ad una tremenda delusione, prima di prendersi con orgoglio l’agognata medaglia d’oro. Nei 400 sl, infatti, timbrò addirittura il record del mondo in finale, salvo chiudere in quinta piazza l’atto conclusivo. ...

Sua maestà Vonn si riprende Cortina. Paura Goggia : "Salvata dall'airbag" : La primadonna della velocità nella seconda libera di Cortina è di nuovo la Vonn, l'americana che lotta per un mondo migliore e che, con la sua Fondazione, aiuta le ragazze in difficoltà come la ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 : Sofia Goggia prosegue la striscia dei podi. Bassino in crisi - solito copione dalle slalomiste : L’Italia torna da Kranjska Gora con l’ennesimo podio stagionale in gigante. Dopo Manuela Moelgg (tre volte terza) e Federica Brignone (vittoria a Lienz), questa volta è toccato a Sofia Goggia. La bergamasca è terza sul tracciato sloveno alle spalle di una formidabile Mikaela Shiffrin e di Tessa Worley. Un risultato importante per Goggia, che in questa prima parte di stagione in gigante aveva faticato, non riuscendo a trovare ...