Goggia ancora strepitosa | vince il SuperG di Åre

Finale di Coppa del Mondo : Goggia vince ancora - prima nel SuperG : Prosegue l'onda lunga dei successi di Sofia Goggia. Dopo l'oro olimpico e la Coppa del Mondo di discesa l'azzurra ha vinto ad Are, nel corso della Finale di Coppa del Mondo, il SuperG. La Goggia ha chiuso la gara, rinviata e abbassata alla partenza per un fastidioso vento in quota, in 1.07.92 davanti alla tedesca Viktoria Rebensburg , 1.08.24, mentre terza si è ...

LIVE Sci alpino - SuperG femminile Are 2018 in DIRETTA : FAVOLOSA Goggia : E' TRIONFO!!! Brignone quinta! Coppa ancora a Tina Weirather : OASport vi propone la DIRETTA LIVE del SuperG femminile di Are , Finale della Coppa del Mondo 2018 di sci alpino: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per non perdersi ...

Super Gigante Aare - Sofia Goggia vince ancora. Coppa di specialità a Weirahter : Vittoria della Coppa del Mondo, invece, che va a Tina Weirather, già vincitrice nello scorso anno e leader di specialità prima dell'ultimo appuntamento. Il forte vento ha costretto la giuria del ...

LIVE Sci alpino - SuperG femminile Are 2018 in DIRETTA : Michelle Gisin in testa! Coppa ancora a Tina Weirather. Sofia Goggia all’assalto della vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG femminile di Are, Finale della Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Tina Weirather e Lara Gut si contendono la Sfera di Cristallo. L’atleta del Liechtenstein ha 46 punti di vantaggio sulla svizzera, si decide tutto all’ultima gara. Sono però tante le pretendenti alla vittoria di tappa tra cui la nostra Sofia Goggia che, dopo aver vinto la Coppa del Mondo di discesa, cerca ...

Sci Alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : un’Italia in rosa con Sofia Goggia e Federica Brignone. Gli uomini chiudono ancora a zero : Sono state le Olimpiadi Invernali delle donne per l’Italia e soprattutto per lo sci Alpino azzurro. Sofia Goggia è entrata nella leggenda dello sport italiano. La bergamasca è la prima sciatrice azzurra capace di conquistare la medaglia d”oro in discesa libera alle Olimpiadi Invernali. Un risultato eccezionale e che è solo il punto di partenza per una carriera che si prospetta essere tra le più vincenti di sempre. Il futuro è tutto dalla ...

Sci Alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : un’Italia in rosa con Sofia Goggia e Federica Brignone. Gli uomini chiudono ancora a zero : Sono state le Olimpiadi Invernali delle donne per l’Italia e soprattutto per lo sci Alpino azzurro. Sofia Goggia è entrata nella leggenda dello sport italiano. La bergamasca è la prima sciatrice azzurra capace di conquistare la medaglia d”oro in discesa libera alle Olimpiadi Invernali. Un risultato eccezionale e che è solo il punto di partenza per una carriera che si prospetta essere tra le più vincenti di sempre. Il futuro è tutto dalla ...

Sci : Cdm - Goggia ancora seconda nella libera : Sci: Cdm, Goggia ancora seconda nella libera Sci: Cdm, Goggia ancora seconda nella libera Continua a leggere L'articolo Sci: Cdm, Goggia ancora seconda nella libera sembra essere il primo su NewsGo.

Sofia Goggia ancora seconda nella discesa di Garmisch : Roma, 4 feb. , askanews, Sabato due centesimi, domenica 11 centesimi. Lindsey Vonn prevale ancora su Sofia Goggia di un nulla nella discesa bis sulla Kandahar Rennen di Garmisch disputata ...

Sci alpino - Niente riscatto per Sofia Goggia a Garmisch : l'azzurra ancora seconda dietro Lindsey Vonn - ottima prova di Delago : La Coppa del mondo va in vacanza per un mese, tornerà sabato 3 marzo con un supergigante e domenica 4 marzo con una combinata alpina a Crans Montana.

A Garmisch Goggia ancora 2/a dietro Vonn : ANSA, - Garmisch-PARTENKIRCHEN , GERMANIA, , 4 FEB - Solo l'eccezionale Lindsey Vonn riesce, al momento, a battere l'azzurra Sofia Goggia. Anche la discesa 2 di Garmisch e' stata vinta in 1.37.92 ...

Sci - Cdm; libera Garmisch : Goggia ancora seconda - Vonn concede il bis : La coppa del mondo donne ripartirà il 3 marzo da Crans Montana con un superG. Tags Argomenti: sci coppa del mondo Sci Protagonisti: sofia Goggia lindsey Vonn © Riproduzione riservata 04 febbraio 2018 ...

Sci - Goggia ancora seconda dietro alla Vonn : GARMISCH-PARTENKIRCHEN , GERMANIA, - Solo l'eccezionale Lindsey Vonn riesce, al momento, a battere l'azzurra Sofia Goggia. Anche la discesa 2 di Garmisch e' stata vinta in 1.37.92 dalla campionessa ...

Sofia Goggia ancora seconda dietro alla Vonn in Coppa del Mondo a Garmisch : La Coppa del Mondo va in vacanza per un mese, tornerà sabato 3 marzo con un supergigante e domenica 4 marzo con una combinata alpina a Crans Montana. Archivio Primo piano 2018 FEBBRAIO GENNAIO 2017 ...

Sci - Coppa del Mondo - Goggia bis : ancora seconda dietro alla Vonn : Sci, Coppa del Mondo a Garmisch, Goggia-Vonn, risate dopo il duello Per la Vonn è un altro passo verso il record di Stenmark - ora siamo a 81 vittorie in Coppa per lei contro le 86 dello svedese - è ...