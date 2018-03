ilmessaggero

: Gli ?avanzi? di cassa/ La Consulta sblocca 5 miliardi ai Comuni ma il governo… - thexeon : Gli ?avanzi? di cassa/ La Consulta sblocca 5 miliardi ai Comuni ma il governo… - ilmessaggeroit : Gli “avanzi” di #cassa/ La #consulta sblocca 5 miliardi ai #comuni ma il governo frena L'anteprima sul Messagge... - pasticciandoin : RT @MTChallengeblog: AVANZI TUTTA! Come riutilizzare gli scarti in cucina in 7 favolose ricette -

(Di venerdì 16 marzo 2018) Per anni molti sindaci hanno lamentato di avere le mani legate. Di avere soldi in, ma di non poterli spendere per le complicate, e ingiuste, regole prima del cosiddetto «patto di...