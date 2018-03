Giussano | uccide mamma  e nonna | «il Baffo» | tra studi falliti e giornate al bar|Foto

Alessandro Turati - l'omicida-suicida di Giussano . È stato lui a uccidere la madre e la nonna nel sonno : Barba molto lunga, cappotto nero lungo anche d'estate, soprannominato 'il baffo'. Così alcuni residenti di Paina di Giussano hanno descritto Alessandro Turati , 28 anni, accusato di aver ucciso mamma e nonna prima di uccidersi nell'appartamento dove viveva con le due donne. "Lo vedevo passeggiare qui in giro, mi sembrava un po' strano - ha raccontato un abitante del quartiere - aveva la barba lunga fino al petto e teneva sempre addosso ...

Paina di Giussano - 28enne uccide madre e nonna e si toglie la vita | : Il giovane ha ucciso a coltellate le due donne di 52 anni e 88 anni per poi toglie rsi la vita . I cadaveri sono stati trovati nell'appartamento in Brianza dove i tre vivevano, poco dopo le 23 di ieri

Strage a Giussano - un uomo di 28 anni uccide madre e nonna poi si toglie la vita : Tragedia in Brianza nella tarda serata di ieri, dove in un appartamento di via Negri a Paina di Giussano, sono state trovate morte una donna di 88 anni, Paola Parravicini, la figlia di 58, Marina ...