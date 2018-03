Giovedi 15 Marzo sui canali Sky Cinema HD

Programmi TV di stasera - giovedì 15 marzo 2018. Su Rai3 «La leggenda degli uomini straordinari» : La leggenda degli uomini straordinari Rai1, ore 21.25: Don Matteo 11 - 1^Tv Fiction di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Alexis Sweet del 2017, con Terence Hill, Nino Frassica. Prodotta in Italia. Genitori e Figli: Mentre indagano sull’aggressione ai danni di una psicoterapeuta, Chiara, la sorella della Capitana torna a Spoleto dopo l’ennesima delusione d’amore. Per distrarla Cecchini si offre di portarla fuori, ma subito ne perde ...

Allerta Meteo - forte maltempo Giovedì 15 Marzo : ecco l’avviso della protezione civile - allarme arancione in 3 Regioni : Allerta Meteo – Un’area di bassa pressione di origine nord-atlantica raggiungerà l’Italia nella giornata di domani determinando precipitazioni frequenti, che interesseranno in una prima fase le Regioni settentrionali, per poi estendersi anche al centro Italia. Previsti, inoltre, venti forti meridionali su buona parte del centro-sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di giovedì 15 marzo 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di giovedì 15 marzo 2018: Sandro (Alessio Chiodini) scopre un documento sulla possibile dismissione del settore velistico dei cantieri e ciò porta il ragazzo, con la complicità di Alberto Palladini (Maurizio Aiello), a una reazione inattesa che potrebbe avere delle forti ripercussioni… Niko (Luca Turco) è in procinto di ricevere da Susanna (Agnese Lorenzini) una proposta del tutto ...

Paralimpiadi PyeongChang 2018 : giovedì 15 marzo. Programma - orari e tv. Tutti i titoli di giornata : L'evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai Due e su RaiSport, in diretta streaming sul sito della Rai. giovedì 15 MARZO: 01.35 CURLING " Round robin , quindicesima giornata, 04.00 HOCKEY " ...

Paralimpiadi PyeongChang 2018 : giovedì 15 marzo. Programma - orari e tv. Tutti i titoli di giornata : giovedì 15 marzo sarà una giornata davvero ricca alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 con l’assegnazione di diverse medaglie. Di seguito il Programma dettagliato e Tutti gli orari di giovedì 15 marzo alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai Due e su RaiSport, in diretta streaming sul sito della Rai. giovedì 15 MARZO: 01.35 CURLING – Round robin (quindicesima ...

Paralimpiadi PyeongChang 2018 : tutti gli italiani in gara giovedì 15 marzo. Gli orari in cui saranno al via gli azzurri : giovedì 15 marzo l’Italia sarà protagonista alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Riflettori puntati sulla squadra di sledge hockey che gioca la semifinale contro gli USA. Di seguito tutti gli italiani in gara, il programma dettagliato e tutti gli orari di giovedì 15 marzo alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai Due e su RaiSport, in diretta streaming sul sito della ...

Il meteo in Italia per domani - giovedì 15 marzo : Vi siete goduti questi ultimi giorni di sole? Bene, perché sono finiti The post Il meteo in Italia per domani, giovedì 15 marzo appeared first on Il Post.

UNA VITA - anticipazioni puntata di giovedì 15 e venerdì 16 marzo 2018 : anticipazioni puntata 426 di Una VITA di giovedì 15 e venerdì 16 marzo 2018: Susana sente il rumore che proviene dalla cucina e a quel punto si spaventa e torna a casa con Liberto, mettendo fine alla serata da Arturo Valverde. Rosina invece si trattiene a bere con il colonnello. In ospedale, Cayetana comincia a riprendersi ma Fabiana ha paura che, una volta guarita, la figlia torni ad essere obiettivo della giustizia. Ursula dice a Fernando che ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di giovedì 15 e venerdì 16 marzo 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di giovedì 15 e venerdì 16 marzo 2018: Quinn (Rena Sofer) chiede con vigore a Sheila Carter (Kimberlin Brown) dove sia Eric (John McCook), ma ottiene come risposta che lo stilista non intende più vedere né lei e né gli altri membri della famiglia Forrester… Quinn contatta Ridge (Thorsten Kaye), ritenendo che ormai Eric sia “dipendente” da Sheila… Thomas (Pierson Fodè) e Sally (Courtney ...

Allerta Meteo per Giovedì 15 Marzo : mix pericolosissimo di forte maltempo e super caldo dopo il Giorno del Pi greco : 1/19 ...

Allerta Meteo per Giovedì 15 Marzo : mix pericolosissimo di forte maltempo e super caldo dopo il Giorno del Pi greco : 1/19 ...

2.a COMMISSIONE CONSILIARE - Convocata per giovedì 15 marzo alle 15 in sala Zanotti : Esame della convenzione con Formignana per il trasporto scolastico e due informative 14-03-2018 / Giorno per giorno La 2.a COMMISSIONE CONSILIARE - presieduta dalla consigliera Soriani - si riunirà ...

Le previsioni meteo per domani - giovedì 15 marzo : Dove pioverà (quasi dappertutto) e dove no, che poi è la cosa che interessa davvero The post Le previsioni meteo per domani, giovedì 15 marzo appeared first on Il Post.

‘Keep Clean and… ?’ : convegno a Roma giovedì 15 marzo alle ore 12 : L’AICA, Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare vi invita a scoprire le novità 2018 di ‘Keep Clean and…?’. La conferenza stampa di presentazione è prevista per giovedì 15 marzo 2018 alle ore 12. Interverranno: On. Barbara Degani (Sottosegretario Ministero Ambiente) Roberto Cavallo (eco-atleta) Lucia ...