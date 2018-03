Giorni di gelo | il ciclone artico sta tornando Neve | temperature in picchiata e occhio

caffeinamagazine

: I romani in questi giorni stanno affrontando i disagi legati alle numerose buche che si sono aperte sull'asfalto. G… - RaiNews : I romani in questi giorni stanno affrontando i disagi legati alle numerose buche che si sono aperte sull'asfalto. G… - ilmeteoit : METEO: da Domenica 19 SETTE giorni di #BURIAN su Europa e Italia [ULTIM'ORA] @ilmeteoit - masmas_li : @nicmax25 Dicono questo fine settimana, ancora neve e gelo. Ma roba di 4 o 5 giorni. Dicono... -

(Di giovedì 15 marzo 2018) Burian bis. Ilsta. La bassa pressione si innescherà in seguito ai contrasti tra l’aria fredda siberiana che scenderà impetuosa verso l’Europa e l’aria più umida sul mediterraneo e causerà nevicate anche in pianura. Secondo l’analisi degli esperti del sito IlMeteo.it, da lunedì 19 e martedì 20 entreremo in una fase più invernale che primaverile con continui afflussi di aria gelida di origine-continentale e conseguenti nevicate fino in pianura su molte regioni. Intanto, oggi, giovedì 15 marzo, il tempo tornerà a peggiorare. Piogge via via più diffuse andranno a interessare Piemonte, val d’Aosta e Liguria per poi portarsi dal pomeriggio/sera verso il resto del Nord e il Centro. Sono attese precipitazioni molto forti o a carattere di nubifragio sulla Liguria e sull’alta Toscana (massese, lucchese, pistoiese, pisano). ...