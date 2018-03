Giornata del sesso orale | benefici e controindicazioni del “gioco erotico” più amato

Serie A : ecco gli arbitri della 29ª Giornata di campionato : Sarà Davide Massa a dirigere Spal-Juventus, anticipo della 29esima giornata in programma sabato alle 20.45 a Ferrara. Con il fischietto della sezione di Imperia ci saranno gli assistenti Di Iorio e Prenna, gli arbitri Var Doveri e Preti, mentre Ghersini sara’ il quarto ufficiale di gara. Napoli-Genoa, posticipo delle 20.45 in programma domenica sera al San Paolo, sara’ arbitrata da Fabrizio Pasqua di Tivoli, i guardalinee saranno ...

Striscia la notizia/ Boom di ascolti : oltre 6 - 5 milioni di spettatori - è il programma più visto della Giornata : Questa sera, giovedì 15 marzo, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Striscia la notizia, condotto da Ficarra e Picone. In studio anche le veline.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 12:24:00 GMT)

Giornata Mondiale dell’Acqua - Fondazione Barilla : “4 persone su 10 non hanno ancora sufficiente acqua - ma basterebbe ripensare il modo per produrre il cibo per migliorare” : Il Pianeta è ricoperto di acqua ma, dei circa 1,4 miliardi di km3 che si contano sulla Terra, solo lo 0,001% del totale (tra i 9 e i 14.000 km3) può essere prelevata per uso umano[1]. In pratica, se tutta l’acqua del mondo fosse 1 litro, quella disponibile starebbe in mezzo cucchiaino di caffè[2]. La scarsità di acqua oggi colpisce 2 miliardi di persone in moltissimi Paesi del mondo[3]: 4 persone su 10[4] non hanno accesso a sufficienza a questa ...

Donne protagoniste della scienza - è la Giornata internazionale : Oggi il giorno stabilito dalle Nazioni Unite per promuovere in tutto il mondo iniziative volte a mettere in luce le tante Donne impegnate nella ricerca e per...

Video/ Juventus Atalanta (2-0) : highlights e gol della partita (Serie A recupero 26^ Giornata) : Video Juventus Atalanta (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita giocata come recupero della 26^ giornata della Serie A. Vincono i bianconeri, reti di Higuain e Matuidi(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 03:02:00 GMT)

PAGELLE / Juventus Atalanta (2-0) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A recupero 26^ Giornata) : PAGELLE Juventus Atalanta, i voti della partita per il Fantacalcio: nel recupero della 26^ giornata i bianconeri vincono 2-0 in casa con Higuain e Matuidi e volano a +4 sul Napoli(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 20:21:00 GMT)

Pagelle/ Juventus Atalanta : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A recupero 26^ Giornata - primo tempo) : Pagelle Juventus Atalanta, i voti della partita per il Fantacalcio: i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo all'Allianz Stadium nel recupero della 26^ giornata di Serie A(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 19:00:00 GMT)

Giornata del sonno : gli italiani dormono male e sono sempre in ritardo : Un equilibrio importante a creare sintonia con il mondo esterno. Ma la frenesia lavorativa, gli impegni, le incombenze condite da preoccupazioni, angosce e stress, agiscono negativamente sul ...

Cuneo - al Parco fluviale si festeggia la "Giornata mondiale dell'acqua" : Anche il Parco fluviale Gesso e Stura di Cuneo aderisce alla "Giornata mondiale dell'acqua", ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, prevista all'interno delle direttive dell'Agenda 21, un "...

'Giornata nazionale del paesaggio' - Università e Soprintendenza insieme per il territorio : Al dibattito sono intervenuti importanti nomi del mondo della cultura, partendo dal ricordo della figura di Giuseppe Galasso, storico e politico napoletano, padre della prima moderna legge italiana ...

Vibo. Giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie : Il 21 marzo, Vibo Valentia si colorerà dei colori della primavera, simbolo di vita e di rinascita, quella vita che

Oggi 14 Marzo è la Giornata mondiale del Pi greco : Il Ministero dell'Istruzione organizzerà una grande sfida in diretta streaming con centinaia di scuole che gareggeranno a colpi di quiz e problemi matematici.

Giornata del consumatore - CEC : ecco i nuovi diritti "made in Europe" : "A partire dal 20 marzo 2018 sarà possibile utilizzare i propri abbonamenti di servizi streaming anche quando ci si trova temporaneamente in un altro Paese dell'UE", spiega Milena Favretto del CEC. ...

