Giornalismo in saldo

(Di giovedì 15 marzo 2018) Nella svalutazione del lavoro dei giornalisti ormai non c'è limite al peggio. La Regione siciliana ha annunciato di essere alla ricerca di un giornalista con adeguata professionalità cui conferire l'incarico di addetto stampa, ma a titolo gratuito, per l'edizione 2018 del Vinitaly, manifestazione in programma a Verona dal 15 al 18 aprile.La persona che risulterà prescelta, non solo dovrà lavorare gratis, ma dovrà anche pagarsi le spese di viaggio, vitto e alloggio a Verona, per l'intera durata della manifestazione. Dunque dovrà pagare per lavorare. Sembra una barzelletta, ma purtroppo non lo è.L'episodio, di cui si annovera qualche precedente qua e là, rappresenta l'apoteosi dell'immiserimento della professionalità giornalistica, e fa riflettere sulla necessità di rilanciare l'informazione di qualità e di ...