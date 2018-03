huffingtonpost

@gigidepalo È nato Giorgio, ha la sindrome di #Down e imcomprensibilmente per il mondo, siamo felici - Gigi de Palo: 'Non sapevamo nostro figlio fosse down. Per il mondo è incomprensibile, ma siamo felicissimi'

(Di giovedì 15 marzo 2018) "Finalmente e in anticipo è nato Giorgio Maria De. Ci ha fatto prendere un coccolone, di notte, staccando la placenta con il suo desiderio di vita. È nato con la sindrome di, ma un po' ce lo aspettavamo. Troppi segnali dall'alto, troppi incontri, addirittura qualche preghiera spontanea e azzardata che ci aveva fatto spaventare di noi stessi. Io e Anna Chiara Gambini siamo felicissimi. Incomprensibilmente (per il) felici!"Sul suo profilo Facebook,De- ex assessore alla famiglia della giunta Alemanno e attuale presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari - racconta l'arrivo del suo ultimo, il quinto avuto dalla moglie Anna Chiara. Entrambi hanno scelto di non effettuare analisi prenatale, per questo hanno scoperto solo al momento del parto che il bambino è affetto da sindrome di. La notizia non li ha colti ...