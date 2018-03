Gentiloni | serve serietà e coraggio

Alessandra Ghisleri : 'Paolo Gentiloni piace ma gli serve Matteo Renzi' : ' Paolo Gentiloni piace ma gli serve Matteo Renz i'. Alessandra Ghisleri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira , su La7, analizza il duo Renzi-Gentiloni: ' Funziona l'insieme. Gentiloni piace ...

Veltroni con Gentiloni : 'Senza maggioranza - serve legge elettorale e ritorno al voto' : 'Gli italiani vogliono che lo loro sicurezza sia seguita da Marco Minniti o da Salvini? E l'economia da Padoan o da Di Battista? Io sono fiducioso su quello che faranno i nostri concittadini, ma ...

EMA - ITALIA RICONVOCA CONSIGLIO EUROPEO?/ Ultime notizie - Maroni : “Gentiloni è d'accordo - ma serve coraggio” : Ema, ITALIA RICONVOCA CONSIGLIO EUROPEO? Le Ultime notizie: Maroni rivela che “Gentiloni è d'accordo, ma serve coraggio”. Milano accusa Amsterdam: costo affitto sede aumentato del 34%(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 12:01:00 GMT)

Gentiloni : dobbiamo ridurre il debito pubblico. Serve crescita stabile per aggredire problemi : Il premier fa poi riferimento ai passi in avanti compiuti nel sistema pensionistico, del lavoro e alla "serietà con cui abbiamo affrontato i conti pubblici"

Gentiloni : “Serve una seconda stagione di riforme - no alternative” : Gentiloni: “Serve una seconda stagione di riforme, no alternative” “Sappiamo che la strada è lunga – ha spiegato il premier – ma l’Italia non ha un’alternativa diversa che non la faccia sprofondare” Continua a leggere L'articolo Gentiloni: “Serve una seconda stagione di riforme, no alternative” sembra essere il primo su NewsGo.

Gentiloni : 'Serve una seconda stagione di riforme - no alternative' : "Siamo consapevoli di avere nelle nostre mani una grande occasione e anche una grande responsabilità: la responsabilità è non disperdere i risultati raggiunti in questi anni e l'occasione è una ...

Gentiloni a Berlino : serve scatto Ue - è tempo ambizione europea : Roma, 7 feb. , askanews, 'L'Europa avrà il suo posto nella competizione globale' se ci 'sarà uno scatto nell'integrazione, nella condivisione' dell'Ue stessa. Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni ...

Salvini attacca su Macerata - Gentiloni : 'Serve responsabilità' : , askanews, Il raid razzista di Macerata, in cui un giovane di 28 anni, già candidato alle elezioni comunali con la Lega, ha sparato ferendo sei immigrati, fa infuriare la polemica politica. Ad ...

Salvini attacca su Macerata - Gentiloni : "Serve responsabilità" : ... anche perché è serio il rischio che gravi episodi di cronaca alimentino tensioni e scontri sociali fino a degenerare in folli esplosioni di violenza come quella di oggi". 3 febbraio 2018 Diventa fan ...