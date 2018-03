Gentiloni ' Per dare futuro al Paese servono serietà e coraggio'

Elezioni - Gentiloni : “Preoccupato per instabilità? Bisogna avere fiducia nel Paese” : “Bisogna avere fiducia nel Paese”. Cosi il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano un commento sui timori per l’instabilità dell’Italia. L'articolo Elezioni, Gentiloni: “Preoccupato per instabilità? Bisogna avere fiducia nel Paese” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Carceri - penalisti in sciopero. La radicale Bernardini : "Gentiloni e Orlando hanno mentito" : "Per le notizie che ho avuto dalle varie Camere penali non si è celebrato un processo, l'adesione è stata totale". Lo ha detto il presidente dell'Unione delle Camere penali Beniamino Migliucci parlando dell' astensione dalle udienze degli avvocati penalisti contro la mancata approvazione della riforma dell'ordinamento penitenziario.Oggi, martedì 13 marzo, è il primo giorno della protesta, che proseguirà anche ...

Salvini : gli italiani non ci hanno votato per far tornare Renzi e Gentiloni : Il segretario federale della Lega chiude a governi con il Pd. Vertice a Palazzo Grazioli tra Berlusconi, Meloni e Salvini nella serata di martedì

Matteo Salvini stoppa Silvio Berlusconi : "Gli italiani non ci hanno votato per riportare Renzi o Gentiloni al governo" : "Gli italiani non ci hanno votato per riportare Renzi al governo, e neanche Gentiloni": così il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano del messaggio al Pd rivolto da Silvio Berlusconi in una intervista alla Stampa, in vista della formazione del nuovo governo. Salvini si è fermato brevemente coi giornalisti in via Bellerio, al termine della riunione del Consiglio Federale, annunciando un ...

Emiliano e Gentiloni a colloquio con Mattarella per far fuori Renzi - la riunione carbonara di Crozza è esilarante : In apertura della puntata di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – Crozza si fa in tre per dare vita a un’esilarante riunione tra Mattarella, Gentiloni e Emiliano indetta per escogitare insieme come fare fuori definitivamente Matteo Renzi! Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com L'articolo Emiliano e Gentiloni a colloquio con Mattarella per far fuori Renzi, la riunione carbonara ...

Napoli - sprint per evitare il crac : l'ultima parola spetta a Gentiloni : C'è inquietudine a Palazzo San Giacomo dopo la sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei Conti che hanno bocciato uno dei ricorsi fatti dal Comune, quello sui debiti fuori bilancio, in ...

Renzi esce e Calenda entra per affidare il Pd a Gentiloni : Nella cittadella devastata del Nazareno c'è chi va e chi viene. Ognun parla, e questa è l'aggravante. Il dimissionario Matteo Renzi, dicono, si tiene in «costante contatto» dal suo covo fiorentino; «ben consapevole della situazione», lo descrivono e ci mancherebbe che non lo fosse. Premono le minoranze interne, maramalde, per avere la sua testa e solo a tardo pomeriggio arriverà la certezza che ...

Gentiloni proroga per un anno i vertici dei Servizi segreti : Il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, sentito il Cisr e recependo il parere del Copasir, ha disposto la permanenza per dodici mesi nei rispettivi incarichi di Pansa (Dis) e Manenti (Aise), con l'intento di assicurare certezza e stabilità agli organismi che presiedono alla sicurezza della Repubblica. Ambienti di palazzo Chigi sottolineano l’eccellente lavoro svolto dai Servizi di intelligence e ricordano come la decisione non ...

Crisi Pd - Carlo Calenda : “Mi iscrivo al partito”. E da Gentiloni a Richetti tutti lo accolgono come il leader per il post Renzi : Bastano venti parole compulsate dallo smartphone e affidate ai social per vedere spalancate le porte, come se stessero tutti aspettando la mossa. “Non bisogna fare un altro partito ma lavorare per risollevare quello che c’è. Domani mi vado ad iscrivere al Pd”, scrive Carlo Calenda su Twitter di buon mattino. Sono passate 15 ore da quando Matteo Renzi ha deciso di non-dimettersi annunciando che darà lui le carte nelle ...

Matteo Renzi si è dimesso dal Pd/ Zanda all'attacco per conto di Franceschini e Gentiloni? : Matteo Renzi si è dimesso dal Pd, il segretario Pd lascia dopo sconfitta alle Elezioni 2018, ma detta le condizioni. Il discorso al Nazareno: le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 08:07:00 GMT)

Conferme e sconfitte per ministri di Gentiloni. Fuori Mnniti - Franceschini e Pinotti : Conferme e sconfitte per i ministri del governo. Mentre Paolo Gentiloni si avvia a vincere il collegio Roma 1 dell'uninominale della Camera, la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi, si afferma a Bolzano con il 41,23 %. Bene anche Luca Lotti, il ministro dello Sport, si afferma a Empoli con il 40,5% e il ministro dell'Economia, e Pier Carlo Padoan vince a Siena contro il responsabile economia della Lega, ...

Paolo Gentiloni - 12 motivi per cacciarlo : perché non può essere premier : ... e i sorrisini di Merkel e Sarkozy, i quali volevano liberarsi del Cavaliere perché egli non intendeva salvare le banche europee a spese degli italiani né intraprendere la politica di austerità che ...

Urne aperte - Gentiloni e Mattarella a votare di prima mattina : Hanno aperto alle sette di questa mattina le porte dei seggi, iniziando ad accogliere in tutta Italia chi si è presentato a votare per eleggere il nuovo Parlamento e per scegliere, in Lombardia e nel Lazio, anche la nuova amministrazione regionale.Nelle prime ore di domenica già alcuni tra i volti più attesi della politica hanno fatto la loro comparsa ai seggi. Una folla di cronista ha atteso l'arrivo del presidente del Consiglio, Paolo ...

Da Gentiloni a Meloni : le pagelle dei leader Il vocabolario per capire il voto : La va o la spacca del Pd, la carta immigrazione della Lega, il nuovo volto del M5S, le parole rassicuranti di Berlusconi, il «prima gli italiani» della Meloni, la bandiera dell’Europa della Bonino