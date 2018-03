Gentiloni | ' Instabilità? Fiducia in Italia'

Elezioni - Gentiloni : “Preoccupato per instabilità? Bisogna avere fiducia nel Paese” : “Bisogna avere fiducia nel Paese”. Cosi il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano un commento sui timori per l’instabilità dell’Italia. L'articolo Elezioni, Gentiloni: “Preoccupato per instabilità? Bisogna avere fiducia nel Paese” proviene da Il Fatto Quotidiano.