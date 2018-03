Genova San Fruttuoso | anziano morto in una voragine Malore e caduta? La buca e lo

SAN FRUTTUOSO - ANZIANO CADE IN UNA VORAGINE/ Morto in via Berno a Genova : un malore tra le ipotesi al vaglio : Un pensionato di 87 anni è Morto dopo essere caduto in una buca apertasi nell'asfalto a Genova San FRUTTUOSO durante l'alluvione di due anni fa e mai chiusa(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 15:03:00 GMT)

Genova - cadavere di un anziano trovato in una voragine a San Fruttuoso : Il cadavere di un anziano è stato trovato stamani in una voragine che si è aperta da tempo in via Berno, sulle alture di San Fruttuoso, a Genova. La segnalazione del corpo è stata fatta da alcuni abitanti della zona. Al fianco della recinzione che delimita l’area dove si trova il cadavere è stato trovato un paio di ciabatte che potrebbero appartenere all’uomo morto. Sul posto la polizia, un medico legale e i vigili del fuoco chiamati per la ...

Maltempo : riaperta la A26 tra Genova e Alessandria : E’ stata riaperta la A26 Genova Voltri – Alessandria, dove il traffico era stato interrotto per pioggia gelata. Unica limitazione sulla A26 tra l’allacciamento con la A10 e Casale Monferrato e sulla Diramazione Predosa-Bettole, dove l’intensa nevicata in atto ha reso necessario vietare la circolazione dei veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate. L'articolo Maltempo: riaperta la A26 tra ...

Maltempo : chiusa laA26 tra Genova e Alessandria per ghiaccio : Ancora qualche disagio in Liguria, a causa del Maltempo, per chi è in viaggio. E’ stata chiusa la A26 Genova Voltri-Alessandria a causa della pioggia gelata. Il transito è stato interrotto in entrambe le direzioni per permettere l’intervento dei mezzi spargisale. In particolare, comunica Autostrade per l’Italia, tratto chiuso tra bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e nodo A26/A21 Torino-Brescia. E’ tornata regolare, invece, ...

Ateneo di Genova bocciato dal ministero - le imprese bussano all’Iit : Dopo l’esclusione dalla graduatoria del ministero dello Sviluppo economico, è corsa contro il tempo per partecipare al bando: i privati cercano un nuovo capofila

Nevica su A26 Genova Voltri-Gravellona : autostrada chiusa ai mezzi pesanti : autostrada chiusa per i mezzi pesanti a causa della forte Nevicata. L’A26 Genova Voltri-Gravellona è stata chiusa anche alle auto

Tiro con l'arco : buoni risultati ieri a Genova per gli arcieri di San Bartolomeo al Mare : Si sono svolti ieri i campionati regionali indoor di Tiro con l'arco e gli arcieri San Bartolomeo hanno partecipato con 11 atleti, ottenendo buoni risultati. Nella divisione olimpica 8° posto senior ...

Aeronautica Militare : volo sanitario d’urgenza da Alghero a Genova : Una donna di 26 anni in stato interessante è stata trasportata da un Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. Il velivolo decollato in tarda mattina da Alghero è atterrato da pochi minuti nell’aeroporto di Genova. La donna, bisognosa di essere trasferita nel più breve tempo possibile all’ospedale Gaslini di Genova per cure specialistiche, è stata assistita durante il viaggio da una ginecologa. La richiesta di ...

Genova. Sequestrato il carro con il defunto davanti alla chiesa di Santa Zita : Il carro funebre con il defunto all’interno è stato Sequestrato. E’ successo a Genova davanti alla chiesa di Santa Zita. Sembrerebbe

Meningite - allarme a Genova : donna in rianimazione al Policlinico San Martino : Caso di Meningite da meningococco a Genova. Una donna di 67 anni residente nel capoluogo ligure è arrivata questa mattina poco dopo le 11 al Pronto soccorso dell'Ospedale Policlinico San...

BARBARA PALAZZO - 20TRE A Genova/ "Esperienza fantastica con Alessandro Borghese - non è come da casa" : BARBARA PALAZZO, 4 ristoranti: la proprietaria di 20TRE racconta la sua esperienza nella trasmissione di Alessandro Borghese e svela anche qualche curiosità sul noto chef.(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 16:23:00 GMT)