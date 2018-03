Genova Emilio Quinto trovato in una voragine in via Berno

laprimapagina

: Anziano trovato morto in fondo a una voragine al centro della strada - fabioingoio1 : Anziano trovato morto in fondo a una voragine al centro della strada - Si24it : #Genova, anziano cade in una voragine e muore - Today_it : Anziano trovato morto in fondo a una voragine al centro della strada -

(Di giovedì 15 marzo 2018) Il pensionato di 87 anni è stato rinvenuto senza vita in una, profonda tre metri in via, nel