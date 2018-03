Genova | anziano muore cadendo in una voragine aperta da due anni

Genova San Fruttuoso - anziano morto in una voragine/ Malore e caduta? La buca e lo scandalo dell'alluvione : Genova San Fruttuoso: morto un pensionato 87enne dopo essere caduto in una voragine. scandalo per la buca mai chiusa dopo alluvione 2016.

Genova : anziano cade in una voragine aperta da 2 anni - morto : Un uomo 87 anni è stato ritrovato senza vita in una voragine aperta da 2 anni in via Berno, nel quartiere di San Fruttuoso, a Genova. La buca si era formata nel marzo del 2016 a seguito di un’ondata di maltempo. Sul posto il 118 con il medico legale, i vigili del fuoco e la polizia scientifica. L'articolo Genova: anziano cade in una voragine aperta da 2 anni, morto sembra essere il primo su Meteo Web.