Genesis Alpha One | l' FPS survival con elementi roguelike si mostra in un nuovo trailer

(Di giovedì 15 marzo 2018) Lo sviluppatore indipendente tedesco Radiation Blue e il publisher Team17 hanno rilasciato unper il loroOne, titolo annunciato tempo fa per PC e console. Il filmato, come riporta Dualshockers, introduce principalmente il sistema "Planetary Landings" del gioco.Come suggerisce il nome della funzione, i giocatori avranno la possibilità di atterrare su pianeti alieni per documentare e raccogliere risorse diverse, principalmente ferro, iridio e alluminio. Gli sviluppatori confermano anche che, esplorando i pianeti, i giocatori saranno in grado di trovare nuove armi e progetti da creare, insieme ad antichi artefatti e trasmissioni da utilizzare sulla nave spaziale.Per chi non lo sapesse, inOne i giocatori prendono il controllo di un pioniere interstellare per trovare una nuova casa per l'umanità, mentre la Terra viene devastata. ...