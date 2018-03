Gdf sequestra 7mila bottiglie spumante

Droga : Gdf sequestra 7 chili ketamina in aeroporti Lombardia - 5 arresti : Milano, 15 mar. (AdnKronos) - Cinque persone sono state arrestate e sette chilogrammi di ketamina sono stati sequestrati nel corso di un'operazione della Guardia di finanza di Orio al Serio, in provincia di Bergamo. I militari, nel corso dei controlli per il contrasto al narcotraffico, hanno fermato

Lotta all'evasione fiscale - la Gdf sequestra beni per 6 milioni a operatori dell'editoria : L'Aquila - Nella mattinata odierna, i finanzieri della Compagnia di Avezzano hanno eseguito un sequestro di disponibilità finanziarie e beni immobili per un valore pari a circa 6.000.000 di euro emesso dall’A.G. marsicana nei confronti di due soggetti, rispettivamente amministratore di fatto (cl. 55) e prestanome (cl. 57) di un’importante S.R.L. operante nel settore dell’editoria. La misura cautelare appena eseguita scaturisce da ...

Roma : Gdf sequestra 41 MLN a Holding di appalti pubblici : Roma: La Guardia di Finanzia sequestra 39 MLN e un immobile Roma – Si sta dando esecuzione da parte dei militari del Comando provinciale della... L'articolo Roma: GDF sequestra 41 MLN a Holding di appalti pubblici proviene da Roma Daily News.

Gdf Cosenza sequestra 400 kg di novellame di sarda : ... volto alla repressione dei traffici illeciti ed alla tutela delle forme legali di economia e della fauna ittica dei nostri mari.

Milano : Gdf sequestra oltre 5 chili di eroina - 4 arresti : Milano, 9 mar. (AdnKronos) - Quattro persone sono state arrestate a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, dalla Guardia di finanza di Como per detenzione e traffico di stupefacenti. I militari hanno sequestrato oltre 5 chilogrammi di eroina. I militari nel corso di un'operazione di pedinamento,

Gdf sequestra 200.000 bottiglie spumante : ANSA, - TRENTO, 9 MAR - sequestrate dalla Guardia di Finanza di Trento 200.000 bottiglie di pregiato spumante Doc per un valore, alla produzione, di oltre 1,5 milioni di euro, prodotto da una nota ...

Mafia : Agrigento - Gdf sequestra a imprenditore beni per 120 milioni euro : Palermo, 7 mar. (AdnKronos) – I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Agrigento, su proposta della Procura della Repubblica di Palermo, hanno sequestrato aziende, immobili, auto e conti correnti nella disponibilità di Calogero Romano, noto imprenditore originario di Racalmuto, per un valore complessivo di oltre 120 ...

Mafia : Agrigento - Gdf sequestra a imprenditore beni per 120 milioni euro (2) : (AdnKronos) – “Con il consenso di Giuseppe Falsone – dice la Guardia di Finanza – il boss di Campobello di Licata, considerato in passato il capo di Cosa Nostra agrigentina, Calogero Romano ha, inoltre, fornito alle aziende riconducibili a Angelo Di Bella e Vincenzo Leone, appartenenti alla famiglia mafiosa di Canicattì (Agrigento), il calcestruzzo necessario alla realizzazione dei lavori di costruzione del noto centro ...

