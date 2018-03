Galaxy S10 nel 2019 forse avrà il riconoscimento del volto 3D come iPhone X 2017

Samsung ci parla di Bixby 2.0 - Galaxy Note 9 - 5G - Galaxy S10 - vendite Galaxy S9 e futuri smartphone : Samsung ne ha davvero per tutti: le previsioni di vendita di Galaxy S9, l'arrivo di Bixby 2.0, il supporto alle future reti 5G e il nome del nuovo flagship. Andiamo a scoprire tutto nei dettagli. L'articolo Samsung ci parla di Bixby 2.0, Galaxy Note 9, 5G, Galaxy S10, vendite Galaxy S9 e futuri smartphone è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Già online le prime notizie sul Samsung Galaxy S10 : confronto S9 caldo : In tanti probabilmente storceranno il naso nell'imbattersi in una notizia incentrata sul Samsung Galaxy S10, soprattutto perché manca ancora qualche settimana alla presentazione ufficiale del nuovo S9, ma certo non potevo ignorare le indiscrezioni riportate oggi da una fonte come AndroidHeadLines, destinata a far discutere molto nei prossimi giorni. Cosa dobbiamo aspettarci il prossimo anno dal produttore coreano? Riepiloghiamo la tesi portata ...