Gabriele Lavia è Il Padre di Strindberg

Gabriele Lavia : 'L'ancora di salvezza al naufragio dell'umanità?Tornare a leggere libri...' : I miei spettacoli costano cari. Ho due o tre idee ma non so se riuscirò a realizzarli Cosa legge? Solo libri difficili... di filosofia. Sul palco al fianco di Lavia Federica Di Martino n ei panni ...

Gabriele Lavia - i dubbi di un «Padre» : A 75 anni, Gabriele Lavia porta in scena per la terza volta Il padre, «tragedia in tre atti» di August Strindberg prodotta dalla Fondazione Teatro della Toscana e che, dopo il debutto a Firenze, sarà al Quirino di Roma dal 23 gennaio al 4 febbraio (all’Elfo di Milano dal 15 al 22 febbraio). Protagonista del Padre è il Capitano cui la moglie (interpretata dalla vera moglie di Lavia: Federica Di Martino) fa intendere che la figlia molto ...