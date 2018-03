FURTI E RAPINE | IN CARCERE RUMENA

Presa la 'banda degli albanesi' : FURTI - rapine e colpi in Italia per fare la bella vita in Albania : L'Italia, stando a quanto accertato dagli investigatori e dagli inquirenti, per loro era una sorta di bancomat. Un obbiettivo da usare e sfruttare quanto più possibile e nel minor tempo possibile ...

Estorsioni - FURTI RAPINE e droga : undici arresti in quattro province : BRINDISI - Dalle prime ore del mattino sono in corso di esecuzione da parte dei finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di 11 misure cautelari nonché un obbligo di dimora disposte ...

Riccione. Sgominata banda di rom dedita a FURTI e rapine in casa : I Carabinieri di Riccione hanno arrestato i membri di una banda di cittadini di etnia Rom, originari dell’area metropolitana di Roma. Gli arrestati erano dediti a furti e rapine in abitazioni. L’operazione è scattata nella notte in seguito ad un’articolata attività…Continua a leggere →

FURTI - rapine e stupri : tremila baby banditi denunciati e arrestati : L'ultimo, in ordine di tempo, è stato uno studente 14enne di Ivrea che è stato denunciato l'altro giorno dai carabinieri perché trovato in possesso di un coltello a serramanico. Lui è uno dei più dei ...

Giugliano. FURTI e rapine in case - arrestati 4 albanesi : Giugliano. Furti e rapine in case, arrestati 4 albanesi – I Carabinieri di Giugliano in Campania, Napoli, hanno arrestato in flagranza di reato 4 albanesi,... L'articolo Giugliano. Furti e rapine in case, arrestati 4 albanesi su Roma Daily News.

Berlusconi - le bugie su FURTI e rapine. Con lui al governo si commettevano più reati : 2 - 4 milioni nel 2016 - nel 2011 erano 2 - 7 : Silvio Berlusconi non ha perso il pelo, quello naturale almeno, ma neanche il vizio di sparare numeri, come ha fatto parlando di sicurezza a Domenica Live: “In Italia ogni 20 secondi accade un reato. Ogni minuto si verifica un reato di strada. Ogni 2 minuti un furto in appartamenti. Ogni 3 minuti un furto di automobile o motociclo. Ogni 4 minuti un furto in un negozio o in un supermercato. E addirittura ogni 2 giorni 3 rapine in banca di ...

Questura : A Roma in calo FURTI - rapine e reati per droga : Roma– Un calo di furti, rapine e reati legati agli stupefacenti e’ stato registrato nel 2017 nel comune di Roma, rispetto al 2016: 113.805 i furti... L'articolo Questura: A Roma in calo furti, rapine e reati per droga su Roma Daily News.

Palermo : in calo rapine e omicidi - aumentano borseggi e FURTI d'auto (3) : (AdnKronos) - Le rapine in complesso, dopo il sensibile incremento fatto registrare nel 2012, quando hanno raggiunto quota 1.663, a partire dal 2013 hanno iniziato a seguire un trend decrescente, che le ha portato nel 2015 sotto quota 1.000. Nel 2016 si sono registrate, infatti, 984 rapine, il 5,1 p