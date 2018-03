Forza Italia | la svolta | capigruppo alla Camera e al Senato scelti dai parlamentari

I malumori di Forza Italia : TRATTATIVE - ''Ognuno tratta per se in questa fase delicata e di grande incertezza politica'', fanno sapere dalle parti di palazzo Grazioli, lasciando intendere che gli emissari azzurri avrebbero ...

L’affondo di Feltri : Forza Italia e Pd destinati alla tomba Video : Rispondendo sul suo giornale, Libero, ad una lettera aperta scritta dall’ex berlusconiano Fabrizio Cicchitto, Vittorio Feltri [Video]si lancia in una dura analisi delle ragioni che hanno portato alla sconfitta nelle elezioni politiche del 4 marzo di Forza Italia e Pd, i due partiti guidati rispettivamente da Silvio #berlusconi e Matteo #Renzi. Il direttore di Libero non usa mezze misure per dichiarare che i due movimenti politici sono ormai ...

Dell’Utri - Laboccetta : “Una vera tortura. Forza Italia lo ha abbandonato - Mattarella non può far finta di nulla” : “Io penso che con la lettera della moglie di Dell’Utri il Capo dello Stato debba prendere provvedimenti: l’ex senatore è ritenuto pericoloso perché ancora in grado di deambulare. Non possiamo aspettare che finisca su una sedia a rotelle per dargli dignità. Spiace che qui oggi non sono venuti parlamentari di Forza Italia, partito che predica garantismo ma lo pratica solo ed esclusivamente quando ci sono vicende giudiziarie che ...

Forza Italia - la voce-terremoto : 'Scissione nel Pd - cambiano nome e poi...' - ipotesi clamorosa : Tra i neoeletti di Forza Italia , da qualche giorno, gira una voce che, se concreta, creerebbe un terremoto nel Parlamento Italiano. Il Pd sarebbe a un passo dalla scissione , con un manipolo di ...

Lupi (NcI) : “Una presidenza vada al Pd e un’altra a Forza Italia. I Dem? Possono dare appoggio esterno a Salvini” : Miracoli del ‘Rosalutellum 2.0’. Noi con l’Italia, ‘la quarta gamba del centrodestra’ con 440.000 voti, in coalizione con Berlusconi, Salvini e Meloni, è riuscita ad eleggere otto parlamentari tra Camera e Senato. Maurizio Lupi, coordinatore nazionale di NcI, annuncerà giovedì l’adesione ai gruppi di Forza Italia. Con questo atto, Forza Italia al Senato sarà la prima Forza del centrodestra a discapito della ...

Pd - il percorso congressuale non si fermerà. E Forza Italia pensa già alla Regione : Lo ha affermato la coordinatrice regionale di Forza Italia, Jole Santelli, riconfermata deputato alle elezioni del 4 marzo, commentando con l'Agi l'attuale fase politica in Calabria. "Certamente ha ...

La Direzione del Pd snerva Di Maio. Tweet contro i "giochi di potere" del Pd - ma anche di Forza Italia e Lega : Un grande applauso. Cos'è? Non sarà mica rivolto alle dimissioni di Matteo Renzi? No, è il battimani per festeggiare un compleanno. È questo l'unico momento di euforia, nella sede del comitato elettorale M5s, durante il lungo pomeriggio in cui Luigi Di Maio e i suoi fedelissimi sono rimasti chiusi in una stanza a leggere una dopo l'altra le notizie che venivano fuori dalla riunione della Direzione Pd. L'intervista ...

Silvio Berlusconi e le bellissime nuove onorevoli di Forza Italia - da Matilde Siracusano ad Annaelsa Tartaglione : Si chiama Matilde Siracusano la nuova donna-immagine di Forza Italia. In attesa di verificarne le doti politiche, la ex concorrente di Miss Italia guida la pattuglia rosa delle debuttanti azzurre, ...

Forza Italia - la lettera-denuncia del big azzurro contro i dirigenti : 'Più merito - meno egoismi altrimenti...' : Forza Italia può ancora essere 'l'unica alternativa possibile alla sinistra e al populismo', a patto di cambiare linea e pelle, e in fretta. A parlare è Adriano Palozzi , consigliere regionale del ...

Salvini : 'Problemi con Forza Italia? No - ci vediamo a giorni' : Il leader della Lega, Matteo Salvini, minimizza eventuali frizioni con l'alleato Forza Italia sulle presidenze delle Camere. "Ci vedremo già questa settimana", ha risposto Salvini ai giornalisti che ...

Salvini stoppa le aperture di Forza Italia ai dem. Brunetta 'Al Pd la presidenza di una Camera' : Governo, Brunetta: "Le porte del centrodestra sono aperte per Renzi" Condividi Per Brunetta la discussione parlamentare sul Def, il Documento di economia e finanza che il governo deve presentato alle ...

Sicilia : i ‘ribelli’ di Forza Italia si riuniscono a Caltanissetta - ‘azzerare i vertici’ : Palermo, 12 mar. (AdnKronos) – Il luogo scelto è Caltanissetta, lontano dai palazzi, lontano da Palermo. E’ proprio nel cuore della Sicilia che oggi pomeriggio, a partire dalle 15, si riuniranno i ‘ribelli’ di Forza Italia, i deputati e amministratori che chiedono l’azzeramento dei vertici regionali, a partire dal commissario regionale Gianfranco Miccichè, autore delle liste alle recenti elezioni politiche. La ...

Ciriaco De Mita a Che tempo che fa : “Non riesco a capire cosa accade. Forza Italia si estingue - non aveva grande storia” : “Faccio politica da quando ho cominciato a capire” inizia così la lunga intervista di Ciriaco De Mita a Che tempo che Fa dI Fabio Fazio su Rai 1, che sulla situazione politica uscita dalle ultime elezioni ammette subito: “Per la prima volta non riesco a capire cosa accade, può accadere di tutto”. L’ex Presidente e dal 2014 sindaco di Nusco ha poi puntualizzato “Guardando l’esistente la soluzione è difficile perché le posizioni politiche sono in ...