Fortnite | l' aggiornamento 3 3 0 porta una mole di novità

Arrivano i Jetpack in Fortnite col prossimo aggiornamento? Cosa sappiamo : Le battaglie di Fortnite stanno per regalare ai videogiocatori anche i Jetpack grazie ad un nuovo aggiornamento. Non si conosce ancora la data di uscita dell’ultima novità, ma sembra che i Jetpack dovrebbero arrivare a breve. Bisogna però specificare che Epic Games non ha ancora annunciato nulla di ufficiale in merito, ma i giocatori sono stati incuriositi da un’immagine che non solo fa riferimento alle ultime novità già arrivate, ma lascia ...

I server di Fortnite sono offline : problemi con l'aggiornamento della Stagione 3 : Come segnalano i colleghi di VG247, sembra ci siano nuovi problemi per Fortnite: i server risultano offline e, a quanto pare, sembra che qualcosa non abbia funzionato dopo l'aggiornamento della Stagione 3 di Battaglia Reale.Epic Games è stata costretta a una nuova manutenzione e al momento non sono stati condivisi altri dettagli in merito. Poco tempo fa era stata già eseguita una prima manutenzione al termine della quale era prevista la ...

Ancora problemi Fortnite il 22 febbraio : colpa dell’aggiornamento 3.0.0? : Si segnalano anche oggi 22 febbraio alcuni problemi Fortnite in giro per il web. La notizia del giorno per la piattaforma, a dirla tutta, si concentra senza ombra di dubbio sul rilascio di un nuovo aggiornamento, perché con la patch 3.0.0 toccheremo con mano alcune novità ritenute importanti dal pubblico. Basti pensare a Costruzione Turbo e a tutti gli altri dettagli che abbiamo preso in esame nel corso delle ultime ore attraverso un ...

Fortnite : il nuovo aggiornamento introduce la risoluzione 4K completa su Xbox One X : Fortnite ha subito ricevuto apprezzamenti dai giocatori sin dalla sua uscita lo scorso anno, gli ultimi dati ci parlavano di 3.4 milioni di utenti online contemporaneamente, mentre Epic Games, dal canto suo, è stata sempre eccezionale nell'aggiornare il gioco.Questo è vero anche oggi perché il team ha recentemente lanciato la patch v2.5.0 per Fortnite e con essa varie modifiche alle modalità di gioco di Battle Royale e Save the World. Come ...

Caldi i problemi Fortnite il 15 febbraio : non funziona - manutenzione da aggiornamento 2.5.0? : Riemergono ancora una volta più Caldi che mai i problemi Fortnite oggi 15 febbraio. Ad una settimana esatta di distanza dalle ultime segnalazioni da parte degli utenti, dunque, anche in questi minuti occorre fare i conti con una piattaforma che non funziona nell'ambito di un periodo che più in generale sta creando non pochi problemi all'utenza. Le prime lamentele odierne, nello specifico, sono giunte poco dopo le 10 e sarà necessario monitorarle ...

Ritardo per l’aggiornamento 2.5.0 di Fortnite - quando esce e cosa contiene : Il nuovo aggiornamento di Fortnite doveva uscire oggi 14 febbraio. Gli utenti praticamente hanno atteso tutto il giorno ma purtroppo non sono stati accontentati. Ora Epic Games ha fatto sapere a tutti che l'update V2.5.0 uscirà il giorno 15 febbraio. Aggiunge le skin di San Valentino e la balestra, oltre una nuova quest basata su una storia d'amore, lo avevamo detto anche la scorsa settimana. Non uscirà durante la Festa di San Valentino se ci ...

Rinviato l’aggiornamento 2.4.0 di Fortnite - le motivazioni : Negli ultimi giorni i ragazzi di Epic Games hanno annunciato interessanti novità per il loro Fortnite, con la nuova patch, la 2.4.0, che si sarebbe dovuta palesare all'interno del gioco già nelle ultime ore. Il condizionale è d'obbligo dal momento che il tutto non si è concretizzato, nonostante la patch note (che vi riportiamo in calce a questo nostro articolo, ndr) sia stata descritta minuziosamente sul sito ufficiale del team di sviluppo. A ...

Aggiornamento Fortnite Battle Royale del 25 gennaio - i dettagli dell’update 2.3.0 : Un successo assolutamente degno di nota quello di Fortnite Battle Royale, lo sparatutto survival in terza persona sviluppato dai ragazzi di Epic Games che negli ultimi mesi è riuscito a imporsi all'attenzione del grande pubblico, alla stregua di un altro grandissimo esponente del settore, vale a dire PlayerUnknown's Battleground (per gli amici PUBG, ndr). Ovviamente titoli massicci e che fanno un uso importante della componente online come ...