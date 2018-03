Florida | crolla ponte pedonale | «Almeno 6 morti» Sette auto intrappolate

È crollato un ponte pedonale a Miami - in Florida - potrebbero esserci diversi morti : A Miami , in Florida , un ponte pedonale è crollato su una strada molto trafficata, schiacciando alcune automobili. Un portavoce della polizia stradale ha detto che probabilmente sono morte diverse persone. Il Miami Herald, quotidiano locale di Miami , ha scritto che il The post È crollato un ponte pedonale a Miami , in Florida , potrebbero esserci diversi morti appeared first on Il Post.

A Miami, in Florida, un ponte pedonale pedonale è crollato su una strada molto trafficata, schiacciando alcune automobili. Un portavoce della polizia stradale ha detto al New York Times che si aspetta che siano morte diverse persone. Lynell Collins, an eyewitness