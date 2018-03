Fitch alza stime Pil Italia 2018 a +1 | 5%

Fitch alza stime Pil Italia 2018 : +1 - 5% : 17.19 Fitch rivede al rialzo le stime sul Pil dell'Italia e per il 2018 prevede una crescita dell'1,5% e per il 2019 dell' 1,2%. Nelle precedenti stime diffuse a dicembre l'agenzia di rating si attendeva per quest'anno una crescita dell' 1,3% e per il 2019 dell'1,0%. L'industria "è un buon esempio del rafforzamento della ripresa" spiega Fitch, e il rafforzamento del sistema bancario, grazie al calo delle sofferenze, "dovrebbe aiutare ...

Grecia - Fitch alza rating da "B-" a "B" : 11.20 L'agenzia Fitch ha alzato il rating della Grecia da "B-" a "B" con outlook positivo. La decisione giunge a seguito del miglioramento dell'economia, dei rischi politici in calo e dell'avanzo di bilancio superiore alle stime dei creditori. "Fitch crede che la sostenibilità del debito pubblico migliorerà, sostenuta da una crescita migliore del Pil (...) da avanzi primari di bilancio e da misure fiscali aggiuntive legiferate che entreranno ...