rivede al rialzo lesul Pil dell'e per ilprevede una crescita dell'1,5% e per il 2019 dell' 1,2%. Nelle precedentidiffuse a dicembre l'agenzia di rating si attendeva per quest'anno una crescita dell' 1,3% e per il 2019 dell'1,0%. L'industria "è un buon esempio del rafforzamento della ripresa" spiega, e il rafforzamento del sistema bancario, grazie al calo delle sofferenze, "dovrebbe aiutare l'economia" come mostra il "forte aumento" del flusso di nuovi prestiti alle aziende a fine 2017(Di giovedì 15 marzo 2018)