Fiocco azzurro per Peres | nato a Roma Pietro

Fiocco azzurro in casa Berlusconi : 7 mesi fa la voce di quella gravidanza aveva lasciato tutti sconcertati. Poi - in Svizzera - è venuto alla luce un bel maschietto. Gioia immensa e la famiglia continua ad allargarsi… : Fiocco azzurro in casa Berlusconi: è nato Francesco Amos. Il piccolo è venuto alla luce mercoledì 28 febbraio in una clinica in Svizzera. Il bimbo è arrivato 15 mesi dopo l’altro fratellino. Per chi non lo avesse capito, Francesco Amos è il quarto figlio di Barbara Berlusconi, figlia di Silvio e Veronica Lario, presidente di Fondazione Milan. Barbara, 33 anni, solo 15 mesi fa aveva dato alla luce il suo terzo figlio Leone. Sia Leone che ...