Finali Coppa del Mondo | Goggia inarrestabile | vince il superG di Aare | quinta la Brignone

DIRETTA / Super G maschile Are : streaming video e tv : in pista - si comincia! (Finali Coppa del Mondo sci) : DIRETTA Super G maschile Are: info streaming video e tv. Oggi è il grande giorno di Jansrud, vincitore annunciato della coppetta di specialità per la Coppa del Mondo 2018.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 11:43:00 GMT)

DIRETTA/ Super G femminile Are : streaming video e tv - si comincia! (Finali Coppa del mondo sci) : DIRETTA Super G Are femminile: info streaming video e tv. Nella finale della Coppa del mondo di sci Tina Weirather sogna di vincere la coppetta di specialità.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 10:31:00 GMT)

Super G maschile Are/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Finali Coppa del Mondo sci) : diretta Super G maschile Are: info Streaming video e tv. Oggi è il grande giorno di Jansrud, vincitore annunciato della coppetta di specialità per la Coppa del Mondo 2018.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 02:00:00 GMT)

Super G femminile Are/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Finali Coppa del mondo sci) : diretta Super G Are femminile: info Streaming video e tv. Nella finale della Coppa del mondo di sci Tina Weirather sogna di vincere la coppetta di specialità.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 01:25:00 GMT)

Coppa Lazio Seconda Categoria - le 4 semiFinaliste : ROMA - Sono ufficiali i nomi delle semifinaliste della Coppa Lazio di Seconda Categoria. Castrum Monterotondo, Real S. Andrea e Accademia Sporting Roma ribaltano il risultato dell'andata ...

Coppa Lazio Prima Categoria : impresa Giardinetti - rimonta Roma VIII. Le semiFinaliste : Roma - Nuova Pescia Romana, Giardinetti Garbatella, Virtus Divino Amore e Roma VIII sono le quattro semifinaliste della Coppa Lazio di Prima Categoria. I verdetti sono arrivati nel pomeriggio, dopo i ...

Sci - Finali di Coppa ad Are. Vince Vonn su Goggia : la coppa di discesa a Sofia! : Link Copia Galleria Abbraccia la coppa, Sofia: è tua! SHARE Dopo l'oro olimpico, la coppa del Mondo di specialità. Sofia Goggia è sempre più regina della discesa. Ad Are, nella prima gara delle finali che chiudono la stagione, la bergamasca è seconda alle spalle di Lindsey Vonn, il tanto che ...

Sala sorride in Coppa Europa Finali da oggi banco di prova : Ottimo terzo posto per il casatese in forza alle Fiamme Oro, Tommaso Sala nello slalom di Coppa Europa a Berchtesgaden , Germania, , gara vinta dallo svizzero Marc Rochat. E ora si torna a guardare ...

Discesa maschile Are/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Finali Coppa del mondo sci) : diretta Discesa maschile Are: info Streaming video e tv dell'ultimo appuntamento con la specialità per la Coppa del mondo. Feuz vincitore annunciato per la coppetta?.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 01:01:00 GMT)

Sci alpino - Finali Coppa del Mondo Are 2018 : la startlist e i pettorali di partenza della discesa maschile. Programma - orari e tv : ... mentre in streaming sarà visibile su Rai Play , Eurosport Player e Sky Go . OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale della discesa maschile delle Finali di Coppa del Mondo di Are 2018. Il ...

Sci alpino - Finali Coppa del Mondo Are 2018 : la startlist e i pettorali di partenza della discesa femminile. Programma - orari e tv : ... mentre in streaming sarà visibile su Rai Play , Eurosport Player e Sky Go . OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale della discesa femminile delle Finali di Coppa del Mondo di Are 2018. Il ...

Sci alpino - Finali Coppa del Mondo Are 2018 : la startlist e i pettorali di partenza della discesa maschile. Programma - orari e tv : Ultimo atto della Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2018. Ad Are, in Svezia, vanno in scena le Finali. Il Programma degli uomini comincia con la discesa che assegnerà la Coppetta di specialità. Due i contendenti, Beat Feuz e Aksel Lund Svindal. Lo svizzero parte favorito, potendo contare su un bottino di ben 60 punti di vantaggio ma occhio alla rivalsa del norvegese, tornato competitivo dopo due anni a dir poco sfortunati. Lo scandinavo si ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Guadalajara 2018 : quattro Finali centrate - ma i due podi sono al maschile : Due podi, equamente distribuiti tra fossa olimpica e skeet: questo il bilancio dell’Italia al termine della prima tappa della Coppa del Mondo di Tiro a volo, svoltasi a Guadalajara, in Messico. Non è però risuonato l’inno di Mameli: Emanuele Buccolieri ha centrato il secondo posto nel trap, mentre Tammaro Cassandro ha chiuso al terzo posto nello skeet, coronando una splendida rimonta dopo un avvio incerto. La giovane età dello stesso ...

Sci alpino - Finali Coppa del Mondo Are 2018 : la startlist e i pettorali di partenza della discesa femminile. Programma - orari e tv : La Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2018 è giunta all’episodio conclusivo. Ad Are, in Svezia, vanno in scena le Finali. La prima gara per le donne sarà la discesa, attesissima, visto il duello tra Sofia Goggia e Lindsey Vonn. La bergamasca parte con il pettorale rosso ed ha la più che concreta possibilità di portarsi a casa la Coppetta di specialità, la prima della sua carriera, a coronamento di una stagione straordinaria in cui ha ...