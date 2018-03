Finale di Coppa del Mondo | Goggia vince ancora | prima nel SuperG

Classifica Finale Coppa del Mondo discesa maschile 2018 : vince Beat Feuz! Secondo Aksel Lund Svindal : Beat Feuz ha vinto la Coppa del Mondo di discesa 2018. Lo svizzero ha chiuso al terzo posto la gara delle finali di Are, piazzamento bastato a vincere la Coppetta. Si tratta della prima volta in carriera, perché il 31enne aveva fin qui chiuso soltanto al Secondo posto nel 2012. Beffato, quindi, Aksel Lund Svindal, quarto oggi e Secondo in Classifica. Al terzo posto, invece, il tedesco Thomas Dressen, che ha conservato la posizione rispetto a ...

Classifica Finale Coppa del mondo di discesa femminile 2018 : Sofia Goggia trionfa davanti a Lindsey Vonn : Non è bastata la 82esima di vittoria del fenomeno statunitense Lindsey Vonn nelle Finali di Are, in discesa libera, a togliere la gioia della vittoria di Coppa del mondo di specialità a Sofia Goggia. L’azzurra, seconda a 6 centesimi dall’americana, dopo l’oro olimpico di PyeongChang, arriva la prima vittoria in carriera della Sfera di cristallo (in questa specialità). Un anno da sogno per Sofia. Di seguito la Classifica ...

Discesa femminile Are/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Finale Coppa del mondo sci) : diretta Discesa femminile Are: info Streaming video e tv. Ultima prova della disciplina per la Coppa del mondo: Sofia Goggia oggi vincerà la coppetta di specialità?.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 02:00:00 GMT)

Sci alpino - Finali Coppa del Mondo 2018 : Sofia Goggia e Lindsey Vonn - la sfida Finale in discesa. In palio la Coppa di specialità : Le Finali di Coppa del Mondo di Are si aprono con la velocità, in particolare con la discesa. In campo femminile si tratterà quindi dell’ennesimo atto, l’ultimo di questa stagione, della sfida tra Sofia Goggia e Lindsey Vonn. Sono rimaste loro, infatti, a contendersi la Coppa di specialità: sarà la bergamasca a partire con il pettorale rosso, forte di un vantaggio di 23 punti in classifica. Il divario non consente a Goggia di poter ...

Diretta/ Ravenna Fortitudo Bologna info streaming video e tv : la semiFinale di Coppa (basket A2 Est) : Diretta Ravenna Fortitudo Bologna, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Al Pala De André immediata rivincita di Coppa Italia(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 15:22:00 GMT)

Snowboard : Moioli terza in Finale bis - coppa del mondo è sua : ANSA, - ROMA, 10 MAR - Più forte anche dei ricorsi, Michela Moioli ha chiuso al terzo posto la finale della tappa di Mosca della coppa del mondo di Snowboardcross - ripetuta dopo un appello delle atleti francesi -, e ha vinto comunque il titolo generale. Per l'azzurra era arrivata la doccia fredda dell'accoglimento del ricorso francese - ...

LIVE Snowboardcross - Coppa del Mondo Mosca 2018 in DIRETTA : MICHELA MOIOLI IN Finale! Assalto alla sfera di cristallo! Anche Visintin conquista la Finale!!! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della tappa di Mosca, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di Snowboardcross. Sulle nevi russe, MICHELA MOIOLI andrà a caccia della sfera di Cristallo: la Campionessa Olimpica ha un cospicuo vantaggio sulle avversarie francesi e può chiudere i conti DIRETTAmente in questa occasione quando manca ancora una gara al termine della stagione. L’azzurra ha le carte in regola per chiudere ...

Snowboard - Coppa del Mondo Scuol 2018 : nel PGS vanno alla fase Finale tre azzurri. Roland Fischnaller ha il secondo crono : Come al solito arrivano dal settore maschile le buone notizie nello Snowboard alpino per l’Italia: nelle qualificazioni del PGS di Scuol, in Svizzera, avanzano agli ottavi di finale tre azzurri, mentre tra le donne manca ancora di un soffio la qualifica Nadya Ochner. Tra i nostri Roland Fischnaller è il migliore, col secondo crono. Nelle eliminatorie maschili il più veloce è l’austriaco Sebastian Kislinger, che precede proprio il ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Drammen 2018 : nella sprint tc fuori in semiFinale Federico Pellegrino. Doppietta per la Norvegia sulle nevi di casa : Le due sprint a tecnica classica valide per la Coppa del Mondo di sci di fondo disputate a Drammen, in Norvegia, in un atipico appuntamento infrasettimanale, non hanno sorriso ai colori azzurri. Nessun atleta italiano è entrato in finale. Tra le donne si è imposta la padrona di casa Maiken Caspersen Falla, mentre tra gli uomini ha vinto il connazionale Johannes Klaebo, che si è aggiudicato anche la Coppa del Mondo sprint. nella gara maschile ...

Speed skating - Finale Coppa del Mondo junior 2018 : Italia esaltante a Salt Lake City - Betti e Rosanelli guidano la truppa tricolore : Un’Italia eSaltante quella esibitasi nella Finale di Coppa del Mondo junior a Salt Lake City (Stati Uniti). La squadra tricolore guidata da Enrico Fabris e da Matteo Rigoni, dopo aver mostrato i muscoli nei precedenti appuntamenti di Inzell (Germania) e di Innstruck (Austria), si è confermata su livelli molto alti anche sul ghiaccio statunitense, dando un chiaro segnale di vitalità in vista dei Mondiali di categoria che si terranno proprio ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Guadalajara 2018 : nel trap Finale da dimenticare per Maria Lucia Palmitessa. Bene Emanuele Buccolieri tra gli uomini : finale da dimenticare per Maria Lucia Palmitessa nel trap femminile della prima tappa della Coppa del Mondo di Tiro a volo a Guadalajara, in Messico: l’azzurra che ottimamente si era comportata in qualifica, è stata la prima delle eliminate in finale dopo la serie da 25 piattelli, dove ha commesso 11 errori, nella gara vinta dalla statunitense Ashley Carroll. In fase eliminatoria, come dicevamo, il livello era stato altissimo: la ...

Malagò : «Recuperi? C’è ipotesi di far slittare la Finale di Coppa Italia» : Le partite rinviate oggi potrebbero essere recuperate nel giorno della finale di Tim Cup del 9 maggio. L'articolo Malagò: «Recuperi? C’è ipotesi di far slittare la finale di Coppa Italia» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.