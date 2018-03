Figc | gli inizi e la coppa salvata dai nazisti

Figc : minuto raccoglimento in A - B e C : ANSA, - ROMA, 7 MAR - Per commemorare Davide Astori, il commissario straordinario della Federcalcio, Roberto Fabbricini, ha disposto che venga osservato un minuto di raccoglimento in tutte le partite ...

FIFA del Lupo : il Taekwondo apre agli esports - quando si muoverà la Figc? : ... la FIFA del Lupo, un angolo per tutti coloro che vogliono condividere la propria passione per il mondo dei videogiochi con uno dei più importanti pro-player italiani: Mattia Guarracino. 'Lonewolf', ...

Figc - Costacurta : "Ct? sei o sette nomi tra cui scegliere" : Parole di Alessandro Costacurta, subcommissario della Figc, presente a Parma per la lezione d'apertura della ventiduesima edizione di "Master Sport 2018", il master internazionale in strategia e ...

Figc - Fabbricini sugli striscioni contro AIA e Malagò : 'Chi appartiene a certi colori ha cattiva visione degli altri' : ... commissario della Lega di A e presidente del Coni, apparsi nella notte tra lunedì e martedì in via Allegri: 'Ne ho copia fotografica nella borsa, dispiace ma un pò fa parte del gioco del mondo del ...

Figc - Fabbricini a Pecoraro : 'Tifa Napoli? Meglio astenersi da certe battute. Troppe 30 squadre in A' : ...le indicazioni del Governo ogni anno ci siamo sforzati di ridurre anche con numeri unitariamente limitati e dal prossimo anno dovremmo ancora abbassare andando a toccare certamente anche il mondo del ...

Rivoluzione in Figc : Fabbricini commissario - “dentro” anche Costacurta - tutti i dettagli : La Rivoluzione tanto attesa in Figc in parte sta per arrivare. Il presidente del Coni Malagò ha commissariato oggi la Federazione e definito le nuove cariche per questo “corso” in Figc. Ebbene, Roberto Fabbricini, attuale segretario generale del Coni, sarà il commissario straordinario della Federazione. Alessandro Costacurta e Angelo Clarizia sono invece stati nominati vicecommissari della Figc. L'articolo Rivoluzione in Figc: ...

La Figc : "Azeglio - un grande tecnico... e le sue strepitose barzellette" : Le parole della Federcalcio, per un ct "molto amato", "che ci ha fatto divertire con la sua Nazionale", e con la sua specialità... romagnola

Figc - tutti gli scenari : il commissario - un “milanista” alla guida di club italia ed il nuovo Ct : Ieri sarebbe dovuto essere il giorno dell’elezione del nuovo presidente della Figc, ma l’Assemblea non è riuscita ad esprimere una preferenza dopo ben quattro votazioni nulle e la Federcalcio sarà quindi commissariata. ‘Repubblica’ ha fatto un punto della situazione su quello che potrebbe accadere ora dopo l’ennesima giornata nera per il calcio italiano. Molto probabilmente il commissario della Figc sarà Giovanni ...

Figc : fumata nera per l'elezione del presidente. La Giunta Coni ora sceglie il commissario : Più volte, infatti, il presidente del Coni aveva chiesto ai tre candidati, Sibilia, Tommasi e Gravina, un passo indietro per il bene del calcio e dello sport italiano, e aveva suggerito di far ...

ELEZIONE PRESIDENTE Figc / Diretta - Sibilia-Gravina : scambio di accuse. Giovedì il Coni sceglie il commissario : ELEZIONE PRESIDENTE FIGC: Diretta, Gravina e Sibilia al ballottaggio, ma nessuno ha la maggioranza. Arriverà un commissario nominato dal Coni, che riunisce la Giunta Giovedì(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 19:58:00 GMT)

Elezioni Figc - le reazioni di Marotta - Cairo - De Laurentiis e Ferrero : “una pagliacciata” : Elezioni Figc, un’altra giornata nera per il calcio italiano. Oggi si sarebbe dovuto eleggere il nuovo presidente della Figc ma dopo 4 votazioni nulle si è giunti al commissariamento. Nessuno tra Tommasi, Gravina e Sibilia ha raggiunto la maggioranza. Vediamo dunque le reazioni di alcuni esponenti della Serie A presenti all’Assemblea, si parte da Marotta: “Avete visto come è finita la giornata. Questo è un epilogo che dimostra ...

Figc - Gravina : 'Chiedo scusa agli italiani. È la sconfitta di una classe dirigente' : 'Chiedo scusa a tutti coloro che oggi erano qui presenti e a tutti gli italiani. Non stiamo a parlare di proposte di accordo, che definisco volgare. Non potevo accettare la presidenza, a dispetto di ...

Clamoroso Figc - nessun eletto : la Federcalcio sarà commissariata - tutti i dettagli : Sarebbe dovuto essere un giorno cruciale per il futuro del calcio italiano con l’elezione del nuovo presidente della Figc, dopo le dimissioni di Carlo Tavecchio a seguito la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali di Russia 2018. Tre i candidati in corsa: Damiano Tommasi, il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori; Gabriele Gravina, presidente della Serie C, e Cosimo Sibilia, presidente della Serie D. Dopo tre votazioni ...