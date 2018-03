FIGC Caserta | definiti gli staff tecnici di Allievi e Giovanissimi

corrieredellosport

: FIGC Caserta, inizia ufficialmente il percorso delle Rappresentative provinciali Allievi e Giovanissimi. Ecco lo... - tcalciocampano : FIGC Caserta, inizia ufficialmente il percorso delle Rappresentative provinciali Allievi e Giovanissimi. Ecco lo... -

(Di giovedì 15 marzo 2018)- Lasi mette in moto in vista del Trofeo delle Province 2018 che si giocherà probabilmente tra i mesi di aprile e maggio. Giuseppe Ciontoli, per il secondo anno coordinatore ...