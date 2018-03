Ferrero prima italiana reputazione mondo

È Ferrero la prima azienda italiana per reputazione al mondo. Poi Armani e Pirelli : È Ferrero la prima azienda italiana per reputazione al mondo. Si trova al 18esimo posto nella classifica annuale stilata da Reputation Institute ed insieme ad Armani, Pirelli, Barilla e Lavazza, compone la rosa delle compagnie italiane nella top 50 della classifica che sul podio mondiale vede Rolex seguita da Lego e Google.Ferrero, si conferma anche a livello globale, la prima azienda come reputazione nel settore del Food. Giorgio Armani ...