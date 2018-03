Fatturazione a 28 giorni | agli utenti dovranno essere reintegrati tutti i giorni erosi

Fatturazione a 28 giorni - Agcom : reintegrare tutti i giorni erosi : Roma, 15 mar. , askanews, Agli utenti dovranno essere reintegrati tutti i giorni erosi per la Fatturazione a 28 giorni. Lo ha ribadito l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con riferimento ad ...

Fatturazione a 28 giorni - Agcom : reintegrare tutti i giorni erosi : Roma, 15 mar. , askanews, - Agli utenti dovranno essere reintegrati tutti i giorni erosi per la Fatturazione a 28 giorni. Lo ha ribadito l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con riferimento ...

Fatturazione ogni 28 giorni - i sospetti di coordinamento tra operatori dietro le nuove ispezioni della GdF : I militari della Guardia di Finanza si sono presentati nelle sedi dei vari operatori e della Assotelecomunicazioni per procedere a delle ispezioni a tappeto: il sospetto è che nel cambio della Fatturazione ogni 28/30 giorni possa essersi configurato un cartello tra le società a danno della concorrenza e degli utenti finali. L'articolo Fatturazione ogni 28 giorni, i sospetti di coordinamento tra operatori dietro le nuove ispezioni della GdF è ...

Perquisite TIM - Vodafone - Wind Tre - Fastweb per Fatturazione a 28 giorni da GdF : intese contro i consumatori? : La notizia è di qualche minuto fa. ll Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza starebbe perquisendo le sedi centrali di TIM, Vodafone, Wind Tre e pure Fastweb per capire se i principali operatori nazionali abbiano messo a punto delle strategie ai danni dei consumatori con la fatturazione prima a 28 giorni e poi con il ritorno a quella mensile così come stabilito secondo la legge 172/17 entro il prossimo 5 aprile. L'azione ...

Bollette telefoniche - la Fatturazione corretta è a 30 giorni : rimborsi congelati (per ora) : Le Bollette telefoniche vanno fatturate mensilmente, non ogni 28 giorni. Al momento, tuttavia, non ci sarà nessuna restituzione di denaro ai clienti per i giorni non fruiti a partire da metà giugno 2017, rimborsi che...

Rimborsi Vodafone - TIM e Wind e Tre dopo rimodulazioni Fatturazione a 28 giorni : tutto rimandato a fine 2018 : Gran brutta notizia quella che giunge in queste ore sui Rimborsi Vodafone, TIM e Wind e Tre a propri clienti per tutte le rimodulazioni subite con fatturazione a 28 giorni dei piani telefonici. Il risarcimento degli utenti che prima del ritorno ai piani mensili (con delibera 252/16/CONS e obbligatori entro il 5 aprile), hanno dovuto subire la famosa tredicesima mensilità dal loro vettore, per il momento slitta a data da destinarsi e non è ...

Rimborsi Fatturazione a 28 giorni : gli operatori potrebbero sborsare oltre 1 milione di Euro ciascuno : Rimborso per la fatturazione a 28 giorni da parte degli operatori telefonici: la spesa potrebbe ammontare ad oltre 1 milione di Euro per azienda. L'articolo Rimborsi fatturazione a 28 giorni: gli operatori potrebbero sborsare oltre 1 milione di Euro ciascuno è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

TIM dall’1 Aprile ritorna alla Fatturazione 30 giorni ma aumenta le tariffe : fatturazione a 30 giorni: TIM dall’1 Aprile si adegua ed aumenta le tariffe dell’8,6% Dall’1 Aprile TIM ritorna alla fatturazione ogni 30 giorni ma aumenta le tariffe Dal 1° Aprile 2018, TIM finalmente ritorna alla fatturazione ogni 30 giorni ma lo fa nel peggiore dei modi perchè aumenterà il costo del piano tariffario. Dunque dopo […]

Fatturazione ogni 28 giorni : gli operatori dovranno sborsare oltre 1 milione di euro : Il ritorno alla Fatturazione mensile in sostituzione della Fatturazione ogni 28 giorni, imposta unilateralmente dagli operatori del settore delle telecomunicazioni, …

Stop Fatturazione a 28 giorni : come ottenere i rimborsi : Dopo settimane di braccio di ferro tra Authority e gestori ecco come cambiano le bollette a fatturazione a 28 giorni che dovranno tornare a scadenza mensile. La fatturazione a 28 giorni, di fatto, è stata vietatat con la legge 172. Questa nuova regola dovrà essere rispettata dalle società entro il 4 aprile. Ma su questo punto, come ricorda il Corriere, ci sono alcuni dubbi da parte delle associazioni dei consumatori: "Le compagnie ...