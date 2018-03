“Fatte fuori! Cristina e Benedetta addio” I vertici Rai hanno deciso | è finita La

caffeinamagazine

: RT @MAZIKEENXT: Quindi sia Sarah Drew che Jessica Capshaw avrebbero chiesto più screentime e una storyline in linea con la crescita dei lor… - dangelo_aurora : RT @MAZIKEENXT: Quindi sia Sarah Drew che Jessica Capshaw avrebbero chiesto più screentime e una storyline in linea con la crescita dei lor… - Cristopher_2015 : Belle le risatine e le frasi fatte contro il #M5S. molto 'professionale' @Ariachetira #Ariachetira Meglio giovani… - Zaninetti54 : @giusmusa @pisto_gol @YouTube Dunque, avrà letto che si parla di dichiarazioni fatte a SportItalia il 12.03.2018, q… -

(Di giovedì 15 marzo 2018) Questa stagione di Domenica In è nata sotto una stella fortunata. Fin dal principio di stagione la conduzione parodi non ha affatto convinto. Da principio la presenza dinon ha affatto convinto e a seguito di critiche arrivate a rotta di collo, il suo ruolo è stato sempre di più circoscritto. La sorellina dinon l’ha presa benissimo, ma la condizione era quella e dal suo cantuccio non è più uscita. A quel punto la scena è stata tutta della maggiore delle sister, ma le cose non sono andate meglio e gli ascolti sono rimasti fiacchi. nel corso dell’ultima puntata, gli autorianche cercato di introdurre delle novità, ma alla fine i telespettatori nongradito e il programma della moglie di Giorgio Gori è sembrato uno scopiazzamento di altre trasmissioni più fortunate. Quindi per il prossimo autunno c’è chi è già a lavoro per dare una ...