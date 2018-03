Fano | l’ordigno bellico sarà fatto brillare lunedì 19 marzo

Fano - l’ordigno inespoloso imbragato e portato al largo : terminata la fase più delicata : Fano , l’ordigno inespoloso imbragato e portato al largo : terminata la fase più delicata L’ordigno resterà in acqua 144 ore (tempo massimo per un’eventuale esplosione) prima di essere distrutto. Delimitata l’area, rientra il pericolo per la popolazione. Continua a leggere L'articolo Fano , l’ordigno inespoloso imbragato e portato al largo : terminata la fase più delicata proviene da NewsGo.

Emergenza a Fano - trovata bomba innescata : 23.000 evacuati - arriva l’esercito. L’ordigno sarà fatto esplodere in mare : E’ in corso una massiccia operazione per evacuare circa 23 mila persone dal centro di Fano, dopo il ritrovamento stamani di un ordigno bellico in un cantiere dell’Aser in viale Ruggeri sul lungomare Sassonia. Debbono essere allontanate le persone da case, strutture ed edifici pubblici nel raggio di circa 1.800 metri dal punto di ritrovamento della bomba. La decisione e’ stata adottata poco fa dalla prefettura di Pesaro ...