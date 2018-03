Fano - l’ordigno bellico sarà fatto brillare lunedì 19 marzo : Fano, l’ordigno bellico sarà fatto brillare lunedì 19 marzo La bomba della Seconda guerra mondiale, innescata accidentalmente durante i lavori per realizzare uno scolmatore vicino alla spiaggia Sassonia, al momento si trova a largo della costa della cittadina in provincia di Pesaro Parole chiave: ...

Fano - ordigno bellico sul lungomare. “Il pericolo è cessato - la bomba è a due miglia al largo di Fano” : Il pericolo è cessato, l’ordigno è a due miglia al largo della città. Fano tira un sospiro di sollievo dopo la scoperta e le operazioni di rimozione di un ordigno bellico carico di oltre 225 chili di tritolo che era stato trovato in cantiere dll’Aser, sul lungomare Sassonia. La bomba è stata imbragata e trasportata in acqua, al largo della costa, e resterà in mare almeno 144 ore ovvero il tempo massimo per l’eventuale esplosione, ...

Bomba a Fano : “Il pericolo è cessato - l'ordigno è a 2 miglia al largo” : Bomba a Fano: “Il pericolo è cessato, l'ordigno è a 2 miglia al largo” L’annuncio del sindaco fa tirare un sospiro di sollievo alla città dopo il ritrovamento dell’ordigno bellico nel cantiere vicino alla spiaggia Sassonia. La Bomba, ora in mare, era stata accidentalmente innescata e poteva esplodere entro 144 ore. Evacuate 23mila ...

Fano - iniziata rimozione ordigno : 5.45 Sono iniziate da poco le operazioni di rimozione dell'ordigno bellico carico di oltre 225 kg di tritolo dal cantiere vicino alla spiaggia Sassonia di Fano. iniziata l'imbragatura della bomba che poi verrà trasportata al largo per essere depositata in fondo al mare o fatta brillare. Impegnati nelle operazioni il Reggimento genio ferrovieri dell'Esercito di Castel Maggiore Bologna e gli artificieri della Marina Militare arrivati da Venezia.

