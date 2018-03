Famiglia | genitori e figli | tornate a giocare insieme… è #tempodigiocare

meteoweb.eu

: Santa Croce oggi ha salutato Davide #Astori e tutta Firenze ha abbracciato la famiglia del Capitano. Litigiosa e po… - matteorenzi : Santa Croce oggi ha salutato Davide #Astori e tutta Firenze ha abbracciato la famiglia del Capitano. Litigiosa e po… - ovbrien24 : RT @covetharry: Vi fate 700 concerti dello stesso tour, dello stesso artista e in città diverse, quindi spesa per viaggi e hotel, il tutto… - SoloCristy : @maume Soprattutto i -

(Di giovedì 15 marzo 2018) #Tempodiè la campagna di sensibilizzazione nata dalla ricerca di Pepita Onlus e ideata da Fanpage per ricordare ai grandi la bellezza del gioco con i loro piccoli e lanciare una promessa: GIOCHIAMO? I bambini hanno bisogno die i grandi di ritrovare la gioia di una sfida, il sorriso di un tempo condiviso trascorso seduti sul tappeto di casa o sul divano per stare insieme, dimenticando le fatiche di ogni giorno. “Il gioco”, spiega Ivano Zoppi, Presidente di Pepita Onlus, “è uno strumento importante per costruire dialogo, fiducia, trasmettere rispetto delle regole e delle persone, per avere una relazione educativa importante con i propri”. IL CAMPIONE BIMBI Su un campione di 507 bambini tra i 5 e gli 11 anni, il 46% ha risposto didurante la settimana (dal lunedì al venerdì) da 1 a 2 ore, contro un 32% che gioca meno di 1 ora. Il dato ...