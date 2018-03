Fake news | il grande inganno | informazione e verità | direttori a confronto Diretta

Le Fake news dilagano e provocano danni sempre maggiori Video : Notizie vere e false si mescolano quotidianamente sul web. Apriamo il nostro social preferito a qualsiasi ora e quelle sono sempre lì, le false notizie o “# fake news ” che catturano immediatamente l'attenzione e scatenano le reazioni indignate di chi le rilancia senza verificarle come se fossero verita' rivelate. Una notizia infondata si diffonde in modo inarrestabile e diventa una sentenza inappellabile di condanna. La corsa ai ripari dei ...

La guerra di Twitter alle Fake news Video : Twitter controllera' tutti i profili e quelli che non risultano verificati saranno bloccati. Così annuncia il social network in risposta al problema delle fake news [ Video ], che circolano numerose soprattutto sui maggiori network della rete. Un nuovo metodo che prevede il controllo delle identita' è stato proposto da Twitter , ed è il bollino blu, che finora era presente sull'account di istituzioni o personaggi noti. Ora tutti gli utenti ne ...

Il ritorno di Burian? "Una Fake news". Maltempo e gelo in arrivo - ma solo 5 gradi in meno : Nuove gelate? Ancora neve a Roma? Nulla di tutto questo: il ritorno di Burian sarà meno incisivo della sua prima 'visita', quando mezza Italia fu imbiancata dalla neve. «Burian...

Le Fake news dilagano e provocano danni sempre maggiori : Notizie vere e false si mescolano quotidianamente sul web. Apriamo il nostro social preferito a qualsiasi ora e quelle sono sempre lì, le false notizie o “ fake news ” che catturano immediatamente l'attenzione e scatenano le reazioni indignate di chi le rilancia senza verificarle come se fossero verità rivelate. Una notizia infondata si diffonde in modo inarrestabile e diventa una sentenza inappellabile di condanna. La corsa ai ripari dei colossi ...

Il ritorno di Burian? "Una Fake news". Maltempo e gelo in arrivo - ma solo 5 gradi in meno : Nuove gelate? Ancora neve a Roma? Nulla di tutto questo: il ritorno di Burian sarà meno incisivo della sua prima 'visita', quando mezza Italia fu imbiancata dalla neve. «Burian...

Wikipedia è la soluzione contro le Fake news? Per YouTube - sì : YouTube cercherà di contenere il successo dei video che contengono fake news o teorie della cospirazione con informazioni aggiuntive prese direttamente da Wikipedia. Lo ha annunciato l’amministratore delegato della piattaforma video dal palco del SXSW, il festival sulla tecnologia in corso negli Stati Uniti, come risposta al dilagare delle fake news all’interno del mondo social. “Mostreremo informazioni prese da Wikipedia di corredo ...