Ex spia russa avvelenata | l’esperto di armi chimiche | “L’agente nervino Novichok creato e

(Di giovedì 15 marzo 2018) Il, l’agenteusato per avvelenare l’exSergei Skripal e a sua figlia Yulia, è statoe prodotto solo a Shikhany, una cittadinaa quasi 1000 km da Mosca. È questo il parere di Hamish de Bretton-Gordon, un esperto diinterpellato dal Guardian, che spiega come nella cittadina ci fosse un importante centro di ricerca scientifica e chimica citato anche in un report che, diversi anni fa, la Russia ha sottoposto all’Organizzazione per la proibizione delle(Opac). Bretton-Gordon, che in carriera ha guidato reparti britannici e Nato specializzati nel contrasto die biologiche, non ha dubbi: “Shikhany è l’unico luogo da prendere in considerazione”. Non sono credibili, spiega, ipotesi che facciano riferimento ad altri impianti dell’ex Unione Sovietica, magari in Ucraina e Uzbekistan: ...