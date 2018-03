Ex Inter | Berti pungola il Milan | Meglio sconfitti che milanisti

Inter - Berti : 'Spalletti - è Karamoh l'uomo derby. Milan rianimato da Gattuso' : Intervistato dalla Gazzetta dello Sport , l'ex nerazzurro, Nicola Berti, parla del derby e spiega come la mossa a sorpresa per Luciano Spalleti potrebbe essere Karamoh. A quel punto Gattuso dovrebbe trovare delle contromisure, afferma ...

La Confessione - Gomez : “Intervisto Bertinotti per capire come la sinistra abbia perso il consenso” : “Ho voluto intervistare Fausto Bertinotti per capire come si riesca a contribuire alla scomparsa di un intero partito e di gran parte della sinistra italiana“, così Peter Gomez racconta il faccia a faccia avuto con l’ex leader di Rifondazione comunista ed ex presidente della Camera. Un’intervista a tutto campo che sarà disponibile da oggi, 12 febbraio, in abbonamento sul sito e sull’applicazione di Loft. “A ...

La Confessione - Gomez Intervista Bertinotti : “Craxi era un ladro?”. “Non lo so - non ho titolo per dirlo” : Non solo la mancata fiducia che fece cadere il governo Prodi, le frequentazioni, troppo assidue, dei salotti romani, il giudizio sulla persona e sull’operato di Matteo Renzi e del sindacato, ma anche la questione del vitalizio, la partecipazione, convinta, ai Meeting di Comunione e Liberazione. La Confessione torna – a partire da lunedì 12 febbraio in esclusiva sul sito e sulla app di Loft – con un faccia a faccia tra Peter Gomez e ...