Everything Sucks | la serie di Netflix che piace agli adolescenti | dieci curiosità

Serie Tv : «Everything Sucks!» e la carica dei nuovi adolescenti (nerd) : Nerd, sfigati, alcuni hanno perfino manie omicide. Gli adolescenti sono i protagonisti di una nuova ondata di Serie Tv, a cui ha fatto da apripista Stranger Things. L’ultima è la commedia Everything Sucks!, disponibile su Netflix, che segue un gruppo di ragazzi strambi alle prese con i loro turbamenti adolescenziali. Spesso sono Serie nostalgiche. Se Stranger Things è un tributo agli anni Ottanta, infatti, Everything Sucks! immerge il ...

5 serie tv trash anni ’90 che piacerebbero ai protagonisti di Everything Sucks! : Dopo la nostalgia degli anni ’80 di Stranger Things, Netflix è pronta a scavare nei sogni della generazione successiva con Everything Sucks!, nuova serie tv disponibile da oggi sulla piattaforma di video in streaming che scaverà nei turbamenti adolescenziali di un gruppo di ragazzi alle prese per la prima volta con internet, walkman e pezzi degli Oasis. Ma gli anni ’90 sono stati anche il brodo di coltura di serie tv di ogni tipo, alcune ...

Cast e personaggi di Everything Sucks! su Netflix - dal 16 febbraio il nuovo Stranger Things sugli anni ’90 : Netflix compie un altro passo indietro nel tempo per lanciare Cast e personaggi di Everything Sucks!, la nuova serie originale che approda da oggi, 16 febbraio, sulla piattaforma video on demand. Sulla scia di Stranger Things, la comedy creata da Ben York Jones (sceneggiatore di Like Crazy, che vinse il Sundance nel 2011) e Michael Mohan è pronta a imporsi come la nuova Stranger Things: ma cos'ha di diverso dalla pluripremiata serie ...

Everything Sucks - la serie TV di Netflix sull'adolescenza : Negli anni '90 diventare grandi faceva schifo: parola di 'Everything Sucks!', serie TV comedy disponibile per lo streaming online dal 16 febbraio