Evan Peters | il mutante in posa per GQ

(Di giovedì 15 marzo 2018) Riguardando gli episodi più cruenti di American Horror Story poco prima di intervistarealle undici di sera si corre il rischio di non prendere sonno per tutta la notte. Ma poi, invece, al telefono lui parla con una vocina flebile, quasi impacciata, ed è subito tutta un’altra storia. L’attore − nato a St. Louis, nel Missouri, 31 anni fa − vive a Los Angeles da quando ne aveva 15. Protagonista della serie antologica trasmessa sulla pay FX, in Italia su Fox, e firmata da Ryan Murphy (regista di altre fortunate serie da “Feud”, sulla rivalità fra Bette Davis e Joan Crawford, ad “American Crime Story”, sull’assassinio di Gianni Versace),conferma il suo amore per l’horror. «Ho una passione sfegatata per gli zombie. Adoro The Walking Dead, che rivedo ogni volta che stacco dal set». Abitudine che alterna alla lettura dei romanzi distopici di Aldous ...