Europa League - violenza ultras a Bilbao : i tifosi del Marsiglia aggrediscono due steward - uno accoltellato al collo : Tensione sugli spalti del San Mames per la partita di ritorno degli ottavi di di finale Europa League fra l'Athletic Bilbao e il Marsiglia di Rudi Garcia. Protagonisti in negativo gli ultras francesi, ...

Arsenal-Milan - formazioni e diretta di Europa League : Serve un miracolo ai rossoneri per ribaltare lo 0-2 di San Siro. Gattuso punta su André Silva e Cutrone, Wenger senza Lacazette Arsenal-Milan, segui qui la diretta testuale dalle 21.05

Europa League : volano Atletico Madrid e Marsiglia - Mancini ai saluti : TORINO - L' Atletico Madrid si conferma la favorita alla vittoria finale dell' Europa League . Nell'anticipo delle 17 la squadra di Simeone supera agevolmente il Lokomotiv Mosca in trasferta: 5-1 il ...

Europa League : impresa della Lazio ai quarti - Dinamo Kiev distrutto 2-0 : La Lazio si qualifica per i quarti di finale di Europa League. I biancocelesti hanno battuto 2-0 in trasferta la Dinamo Kiev dopo il 2-2 dell'andata. A segno Lucas Leiva al 23' del primo tempo, di De ...

Sorteggio Europa League - data ed orario degli accoppiamenti : Sorteggio Europa League, date ed orario degli accoppiamenti. Attesa per i sorteggi dei quarti di finale, la competizione entra nella fase decisiva ed una protagonista si candida ad essere la Lazio di Simone Inzaghi che ha eliminato la Dinamo Kiev grazie al successo in trasferta per 0-2, in rete Lucas Leiva e De Vrij. Il Sorteggio per gli incroci è previsto venerdì 16 marzo alle ore 13.00, la sede sarà sempre quella di Nyon. L’evento sarà ...

