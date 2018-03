: 1?9? ?? | Our #AFCACM squad list: - acmilan : 1?9? ?? | Our #AFCACM squad list: - acmilan : All the pics from the first half are available in our photo gallery ??????: - SerieA_TIM : Giornata calda oggi per l’Europa League: @OfficialSSLazio e @acmilan scendono in campo stasera nelle sfide di ritor… -

Illascia l',battuto anche a Londra (3-1) dall'Arsenal dopo lo sciagurato 0-2 incassato in casa. Rossoneri subito pericolosi con Andrè Silva. L'Arsenal prova a schiacciare ilnella sua area, ma viene trafitto da un bolide di Calhanoglu (35'). Il vantaggio dura poco. Dopo una parata di Donnarumma su Ramsey,l'episodio chiave: Eriksson concede ai gunners un generoso rigore (mal consigliato dall'arbitro di porta) per un fallo (che non c'è) di Rodriguez su Welbeck che trasforma.Xhaka (72') e Welbeck (86') firmano il 3-1(Di giovedì 15 marzo 2018)