Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia di nuovo genitori | ' Lei è di nuovo incinta dopo la

Uomini e donne - Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia di nuovo genitori : Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia di nuovo genitori . Lo annuncia Uomini e donne magazine nel numero in edicola giovedì 15 marzo. La coppia si era conosciuta proprio nel dating show di Maria De Filippi, dove lui – correva la stagione 2012/2013 – ricopriva il ruolo di tronista. Un amore consolidato dalla nascita del piccolo Brando, prossimo a spegnere 4 candeline e già a suo modo star del web con 15mila follower sul proprio ...

Francesca Del Taglia incinta?/ Uomini e donne - Eugenio Colombo la porta a Cuba in attesa della cicogna : Francesca del Taglia ed Eugenio Colombo genitori bis? La corteggiatrice potrebbe essere in attesa del secondo figlio e, intanto, si rilassa a Cuba insieme al suo compagno, ma il matrimonio?(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 11:31:00 GMT)

Uomini e Donne : Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia genitori bis? : Eugenio e Francesca di Uomini e Donne saranno di nuovo genitori? Sembra ci sia aria di importanti novità per una tra le coppie più unite e amate del programma condotta da Maria De Filippi, Uomini e Donne, ovvero quella composta dal dj Eugenio Colombo e dalla sua scelta, la toscana Francesca Del Taglia. Come riportato da una fan al blog Isa e Chia, sembra che la Del Taglia sia in dolce attesa del secondo figlio della coppia (i due sono infatti ...