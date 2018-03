Ettore Rosato confessa | ' Giancarlo Giorgetti presidente della Camera? Sì | il Pd lo stima'

Renzi "non è causa della sconfitta" e il Rosatellum "aiuta la governabilità". Le difese di Ettore Rosato : La causa della sconfitta del Pd non è Matteo Renzi, la legge elettorale sta avvantaggiando la governabilità. Ettore Rosato non teme di andare controcorrente nella lettura della situazione politica nazionale, all'indomani della Direzione Pd che ha visto le dimissioni di Renzi e il passaggio del partito nelle mani del reggente Maurizio Martina."La causa della sconfitta del Pd, a mio giudizio, non è Renzi" ha detto a Radio 24 ...

Ettore Rosato : "Renzi non parteciperà alle prossime primarie" : "Renzi non parteciperà alle prossime primarie del partito. Lo farà Calenda? Si è appena iscritto". Lo si legge su Twitter che riporta uno stralcio dell'intervista al capogruppo del Pd alla Camera, Ettore Rosato, di questa mattina a Omnibus.Rosato, che dunque esclude la possibilità che Calenda corra alle primarie Pd, afferma poi con forza l'intenzione del suo partito di non voler dar vita ad un governo né con il ...

Ettore Rosato - capogruppo Pd alla Camera - esclude un appoggio dem ad esecutivo M5s : "In maniera molto netta noi siamo alternativi al M5s. Se avrà i numeri per governare governi, noi saremo all'opposizione". Lo ha detto il capogruppo Pd alla Camera, Ettore Rosato, a Porta a Porta....

Ettore Rosato : “Il tagliandino antifrode rallenta il voto? No - dovevano mettere un’etichetta” : Doveva scoraggiare le frodi elettorali, per ora ha di sicuro creato disagi nei seggi, con file e lavoro aggiuntivo per gli scrutatori, ed è diventato anche un argomento di tendenza su Twitter: #bollinoantifrode è ai primi posti degli argomenti discussi sul social network e, inevitabilmente, sono scoppiate le polemiche. Anche se non manca chi difend...