ESCLUSIVA | le foto di quell' ultimo giorno di Moro e degli uomini della sua scorta

Scopri in ESCLUSIVA M¥SS KETA in UVIC. Oggi le foto - domani il video : Irriverente, sfacciata e senza peli sulla lingua, M¥SS KETA ha fatto della maschera uno dei suoi tratti distintivi: con riferimenti al teatro greco, la maschera è per lei lo strumento per dire la verità, che sta alla base anche del suo nuovo pezzo: UVIC. Un altro frutto della quadriennale collaborazione con il collettivo Motel Forlanini, che ne firma anche il videoclip, disponibile da domani sempre su GQ.it. Nel frattempo, alcune immagini che ne ...